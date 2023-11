OTTAWA, ON, le 21 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est profondément déçue de constater que l'Énoncé économique de l'automne 2023 du gouvernement fédéral ne prévoit aucune mesure pour aider les PME à faire face à leurs défis actuels. Par exemple, rien n'a été fait pour prolonger la date limite de remboursement du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).

Prêts du CUEC

Le gouvernement n'a pas écouté la demande des PME de reporter au 31 décembre 2024 la date limite de remboursement des prêts du CUEC permettant de garder la portion subvention.

« Malheureusement, Ottawa a ignoré la demande de la FCEI et n'a pas prolongé la date limite de remboursement du CUEC. C'est très décevant puisque 2 PME sur 3 n'ont pas l'argent pour rembourser le prêt du CUEC et la dette pandémique s'élève à 126 000 $ en moyenne. Les PME qui n'arriveront pas à rembourser la totalité du prêt d'ici le 18 janvier 2024 pourraient donc voir leur dette augmenter de 50 %, ce qui peut mettre à risque un quart de million d'entreprises », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

La FCEI continuera de faire pression sur le gouvernement pour que la date limite de remboursement du CUEC soit prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.

La hausse prévue de quatre taxes suscite des inquiétudes

La réduction du fardeau fiscal est la priorité numéro un des propriétaires de PME canadiennes. Un allégement de la fiscalité aurait dû être accordé aux PME.

« Malheureusement, Ottawa n'a présenté aucune mesure pour réduire le fardeau fiscal des PME. Avec la hausse des taux de cotisation à l'Assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada prévue le 1er janvier et la hausse déjà prévue de la taxe carbone et de la taxe d'accise sur l'alcool le 1er avril, le gouvernement ne fait qu'augmenter les coûts d'exploitation des PME et réduit également le pouvoir d'achat des Canadiens », ajoute M. Guénette.

Déficit/équilibre budgétaire

La FCEI est déçue que le gouvernement n'ait pas présenté d'échéancier clair pour le retour à l'équilibre budgétaire.

« Le retour à l'équilibre budgétaire demeure une priorité absolue pour nos membres. Le gouvernement doit établir un échéancier de retour à l'équilibre budgétaire le plus rapidement possible », affirme M. Guénette.

Quelques points positifs

La FCEI accueille positivement les mesures annoncées concernant la modernisation du cadre en matière de concurrence, de la mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre et sur les fiducies collectives des employés. Les PME sont impatientes d'en savoir plus sur ces dossiers importants.

