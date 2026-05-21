L'engagement humain au service de la mobilité lavalloise : la STL dépose son rapport d'activités 2025

LAVAL, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) dévoile aujourd'hui son rapport d'activités 2025, une année marquée par des défis conjoncturels persistants, ainsi que par certaines avancées pour l'avenir de la mobilité sur son territoire, notamment en matière d'électrification et de transport à la demande dans les quartiers industriels. Dans ce contexte, la STL a poursuivi sa mission auprès de la population lavalloise, tout en veillant à l'efficience et à l'optimisation de ses ressources.

Une affluence en léger recul

Clientèle dans l'autobus STL - Crédit photo Jany Tremblay (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

L'année 2025 a été marquée par une baisse d'achalandage de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Cette diminution s'explique par différents facteurs externes, dont des ajustements à l'offre de service, des conditions météorologiques exceptionnelles, notamment des tempêtes et des épisodes de canicule, ainsi que des périodes de grève à la Société de transport de Montréal, dont les répercussions se sont fait sentir sur le réseau lavallois.

Malgré ce léger recul, la fréquentation dans le transport collectif à Laval demeure la plus élevée de la région métropolitaine. Ce résultat témoigne de l'importance continue du transport en commun dans les habitudes de déplacement des Lavalloises et des Lavallois, et ce, malgré une conjoncture moins favorable.

Par ailleurs, le transport adapté suit une tendance inverse, avec une hausse de 5 % des déplacements. Ce service dépasse désormais les niveaux de 2019, totalisant près de 550 000 déplacements sur l'année.

Une mobilité en évolution

Amorcés en 2024, les efforts d'optimisation liés à l'offre de service se sont poursuivis en 2025 afin de mieux refléter l'achalandage réel sur le réseau. Dans un contexte budgétaire exigeant, la STL a fait preuve d'agilité en remaniant son service pour répondre aux besoins anticipés de mobilité et faciliter l'accès aux nouvelles stations du Réseau express métropolitain pour sa clientèle. Cinq lignes complémentaires ont ainsi été ajoutées pour soutenir l'achalandage, notamment dans l'ouest de Laval, et optimiser la connectivité entre les réseaux.

Par ailleurs, dans le but de soutenir la croissance économique des secteurs industriels, la STL a déployé trois nouvelles lignes de taxis à la demande. Ces initiatives ont pour objectif d'améliorer la mobilité des travailleuses et des travailleurs dans ces secteurs, notamment dans l'ouest de Laval.

Maximiser chaque dollar investi

Afin de répondre aux demandes de rationalisation budgétaire de l'Autorité régionale de transport métropolitain et de contribuer aux efforts métropolitains sur ce plan, la STL a poursuivi en 2025 ses démarches visant à optimiser ses dépenses administratives.

En plus de continuer à ajuster son offre de service en fonction de l'achalandage constaté sur son réseau, elle a conclu un partenariat avec la Société de transport de Montréal pour la prise en charge du centre de réservation et des déplacements en transport adapté de la clientèle lavalloise à compter du 1er janvier 2026.

Un virage déterminant vers l'électrification

L'année 2025 a également fait figure de jalon dans la transition énergétique de la STL. L'avancement des travaux du futur garage - le plus important projet d'infrastructure depuis la création de l'organisation - a pavé la voie à l'arrivée imminente des premiers autobus électriques de nouvelle génération.

Cette transformation majeure nécessite des changements profonds, touchant autant les infrastructures que les pratiques de travail et les compétences du personnel. Ce projet stratégique s'inscrit pleinement dans les engagements de la STL en faveur d'une transition énergétique et d'une mobilité plus durable.

Citations

« À quelques semaines du 55e anniversaire de la fondation de la STL, je suis fier de souligner l'engagement des équipes à mettre leur expertise en commun pour offrir à la population lavalloise un service de qualité, accessible et durable. Dans un contexte marqué par la rigueur et les contraintes budgétaires, la STL a également su transformer ces défis en occasions d'évolution et d'optimisation, tout en plaçant l'expérience de la clientèle au cœur de ses actions », a affirmé M. Pierre Brabant, président du conseil d'administration de la STL.

« Parallèlement aux défis de financement qui demeurent en toile de fond, la STL a mis un point d'honneur en 2025 à garantir un service de qualité à ses clients, d'une part, et à soutenir ses équipes pour favoriser un milieu de travail sain, sécuritaire et inclusif, d'autre part. Plus que jamais, nous sommes convaincus que la réussite de notre mission repose sur le bien-être et l'engagement des femmes et des hommes qui la portent au quotidien », a déclaré Josée Roy, directrice générale de la STL.

Indicateurs de performance

D'autres défis ont ponctué l'année 2025, comme en témoignent les résultats de performance. La satisfaction de la clientèle dans le transport régulier a par exemple connu une légère baisse, principalement en raison des ajustements de service qui ont été effectués dans l'année.

Si la fiabilité du service et l'information voyageur demeurent des enjeux qui affectent l'expérience client, des initiatives sont toutefois reconnues et appréciées, comme la prise de rendez-vous à la billetterie Montmorency, lancée à l'été 2025. L'excellent travail du personnel et l'engagement humain demeurent également une force reconnue de l'organisation.

La STL poursuit ainsi ses efforts en cohérence avec les grandes orientations de son Plan stratégique organisationnel de transition 2023-2025 et sa vision en matière de transition énergétique, en enregistrant notamment une réduction du taux d'émission de gaz à effet de serre de ses autobus de 10,9 % comparativement à 2018. Le coût par déplacement pour le transport régulier a, quant à lui, respecté la cible fixée, ce qui constitue une bonne nouvelle dans le contexte et démontre la bonne gestion financière et l'efficacité de la planification du service.

Le rapport d'activités 2025 est disponible en ligne au stlaval.ca/rapport-2025. Les indicateurs de performance présentant les résultats 2025 de la Société sont également accessibles au stlaval.ca/gouvernance/indicateurs

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 000 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 50 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

SOURCE Société de transport de Laval

Source : Anne-Sophie Harrois, Conseillère, Communications et affaires publiques, Société de transport de Laval, [email protected]