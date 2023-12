L'engagement de Leyad en faveur de l'amélioration du parc immobilier québécois

MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - À la suite de l'incident d'incendie survenu récemment au 4790, Rue Sainte-Catherine Est, Hochelaga-Maisonneuve, Henry Zavriyev, le fondateur de Leyad Corporation, un acteur clé dans la gestion de biens immobiliers à Montréal, tient à exprimer ses préoccupations concernant cette propriété. Leyad soulève notamment le manquement de l'arrondissement à remplir ses obligations envers les locataires du bâtiment, une négligence qui a sérieusement compromis la sécurité et le bien-être des résidents.

Leyad, reconnue pour sa contribution significative à la revitalisation des habitations montréalaises, a toujours prouvé son engagement à améliorer les conditions de vie dans la métropole. Cette détermination se reflète dans la gestion variée de ses propriétés à travers différents arrondissements de Montréal, visant à entretenir des relations harmonieuses avec les communautés et autorités locales. Les problèmes persistants au 4790, Rue Sainte-Catherine Est, s'écartent malheureusement de cette méthode éprouvée, principalement en raison de la négligence de l'arrondissement de Hochelaga-Maisonneuve.

Face à l'incendie du 7 septembre 2023, l'intervention immédiate de Leyad a été essentielle. L'entreprise a collaboré étroitement avec les inspecteurs de l'arrondissement pour une évaluation complète de l'intégrité structurelle du bâtiment. Malgré les défis, y compris des dommages importants au toit, Leyad a scrupuleusement respecté les normes réglementaires pour garantir la conformité du bâtiment aux normes de sécurité municipales.

Conscient de l'impact de cet incident sur les locataires, Leyad a agi rapidement en offrant une indemnisation pour leur déménagement et en proposant des solutions de logement alternatives dans d'autres immeubles de Leyad, afin de ne pas perturber leur confort et sécurité durant les réparations.

Si la majorité des locataires ont été relogés dans un cadre sécurisé, six d'entre eux demeurent encore sur place. Les arrangements pour la relocalisation et l'indemnisation de trois locataires prévus pour mars ont été établis avec succès. Toutefois, le choix des trois autres de rester a retardé les travaux essentiels. Cette situation résulte directement de la déclaration hâtive de l'arrondissement de Hochelaga-Maisonneuve sur la sécurité du bâtiment et de l'autorisation de sa réoccupation, prolongeant ainsi inutilement la période de remise en état et freinant les efforts pour assurer un habitat sûr.

Leyad reste fermement dédiée au bien-être et à la sécurité de ses locataires, faisant de cela sa priorité absolue. L'entreprise s'engage à travailler avec assiduité et en coopération pour trouver une solution équitable et respectueuse à la situation au 4790, Rue Sainte-Catherine Est.

À PROPOS DE LEYAD

Leyad est une société de promotion immobilière de premier plan basée à Montréal. Elle est spécialisée dans la conception, la construction et la gestion de propriétés résidentielles, commerciales et à usage mixte. Son équipe d'experts se consacre à fournir des immeubles de haute qualité et abordables aux familles et aux communautés. L'entreprise se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, de l'efficacité et du respect de l'environnement.

SOURCE Leyad

Renseignements: Pour les demandes médias, veuillez contacter : Andrew Dunn, [email protected], 514-616-8855; Pour toute demande concernant la location commerciale, veuillez contacter : Gregory Castiel, [email protected], 514-473-5363