MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Leyad, un groupe de développement immobilier dirigé par son PDG Henry Zavriyev, est fier d'annoncer l'ouverture d'Aisle24 à la Résidence Mont Carmel. Ce concept de commerce de détail innovateur redéfinit l'expérience d'achat en offrant une manière fluide, sans personnel et extrêmement efficace d'acheter des produits du quotidien.

L'entrée à Aisle24 (Groupe CNW/Leyad) Aisle24 (Groupe CNW/Leyad)

Aisle24 est un modèle de commerce révolutionnaire qui élimine le besoin de caissiers ou d'employés sur place. Grâce à une technologie avancée, les clients peuvent simplement scanner les articles pendant leurs achats et payer via une application intuitive. Cette approche innovante permet un accès 24 heures sur 24 à des produits d'épicerie, des collations, des boissons et des articles essentiels, tout en réduisant les temps d'attente et en améliorant l'expérience globale des clients.

«Nous sommes ravis d'accueillir Aisle24 à la Résidence Mont Carmel,» a déclaré Henry Zavriyev, PDG de Leyad. «Ce magasin de proximité innovant, sans personnel, est une véritable révolution pour le paysage commercial de Montréal et correspond parfaitement à notre vision de créer des espaces modernes et technologiquement avancés, offrant une expérience fluide aux résidents et visiteurs. L'ouverture d'Aisle24 marque un pas important dans notre engagement à fournir des commodités avant-gardistes et pratiques dans nos propriétés.»

La vision de Leyad pour un environnement commercial technologique

L'introduction d'Aisle24 à la Résidence Mont Carmel s'inscrit dans la vision plus large de Leyad d'améliorer l'expérience commerciale et résidentielle grâce à l'innovation technologique. Henry Zavriyev supporte depuis longtemps l'intégration de la technologie dans la vie quotidienne, et ce partenariat avec Aisle24 reflète l'engagement de Leyad à offrir aux résidents et visiteurs une expérience plus fluide, efficace et tournée vers l'avenir.

«Nous explorons en permanence des moyens d'intégrer la technologie et l'innovation dans nos propriétés, afin que nos locataires et clients aient accès aux meilleurs services possibles. Aisle24 est parfaitement adapté à la communauté de la Résidence Mont Carmel, et il établit la norme pour ce que le commerce moderne peut - et devrait - être,» a déclaré Henry Zavriyev.

À propos de Leyad

Leyad est un groupe d'investissement et de développement immobilier important et dédié à la création de communautés dynamiques et durables à travers le Canada. Avec un portefeuille diversifié de propriétés commerciales et résidentielles, Leyad s'engage à fournir des rendements exceptionnels à ses parties prenantes et à améliorer la qualité de vie des communautés qu'il dessert.

SOURCE Leyad

Pour les demandes de presse et de location, veuillez contacter : Gregory Castiel, [email protected], (514) 473-5363; Pour les opportunités d'acquisition, veuillez contacter : Eli Erdstein, [email protected], (514) 216-2920