QUÉBEC, QC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Henry Zavriyev, PDG de Leyad Corp, est heureux d'annoncer l'acquisition du Méga Centre Lebourgneuf, une destination de commerce de détail de choix au cœur de la ville de Québec. Cette acquisition stratégique marque une étape importante dans l'expansion de Leyad dans le commerce de détail au Canada, soulignant son engagement à offrir des expériences de magasinage exceptionnelles aux communautés à travers le pays.



Méga Centre Lebourgneuf (Groupe CNW/Leyad)

Le Méga Centre Lebourgneuf est un pôle commercial bien établi qui constitue une destination de choix pour les résidents de la ville de Québec et des environs. Cette acquisition s'aligne avec la stratégie de croissance de Leyad, qui consiste à investir dans des propriétés de commerce de détail de haute qualité et à fort achalandage, qui offrent un mélange diversifié de locataires et un potentiel de développement futur.

«Nous sommes ravis d'ajouter le Méga Centre Lebourgneuf à notre portefeuille», a déclaré Henry Zavriyev, PDG de Leyad. «Cette acquisition démontre notre confiance continue dans le commerce de détail et notre engagement à investir dans des propriétés qui servent de centres communautaires essentiels. Nous avons hâte d'améliorer l'expérience de magasinage au Méga Centre Lebourgneuf et de continuer à soutenir l'économie locale. »

Dans le cadre de cette acquisition, Leyad prévoit de mettre en œuvre une série d'améliorations pour rehausser l'expérience de magasinage au Méga Centre Lebourgneuf. Ces améliorations concerneront la modernisation de la propriété, l'expansion de la variété des commerces et l'introduction de nouvelles initiatives axées sur la communauté.

L'acquisition du Méga Centre Lebourgneuf par Leyad reflète sa stratégie plus large de croissance dans des marchés clés à travers le Canada, garantissant que l'entreprise reste à la pointe de l'innovation dans le secteur du commerce de détail et de la satisfaction des clients.

À propos de Leyad

Leyad est une entreprise de premier plan spécialisée dans l'investissement et le développement immobilier, dédiée à la création de communautés dynamiques et durables à travers le Canada. Avec un portefeuille diversifié de propriétés commerciales, résidentielles et de commerce de détail, Leyad s'engage à offrir de la valeur à ses parties prenantes et à améliorer la qualité de vie des communautés qu'elle dessert.

