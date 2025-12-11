PALERME, Italie, 11 décembre 2025 /CNW/ - JA Solar, chef de file mondial des produits photovoltaïques et des solutions énergétiques intégrées, a annoncé la mise en service réussie d'un microréseau solaire et de stockage dans une installation C & I moderne en Sicile. Ce projet représente une mise en œuvre pratique du modèle « production photovoltaïque + stockage + X » de JA Solar, une approche souple qui associe production solaire et stockage par batterie à des applications industrielles spécifiques (« X ») pour fournir des solutions énergétiques adaptées et durables.

Conçu selon ce paradigme, le système combine 3,2 MW de capacité solaire existante et 2 MW de capacité solaire nouvellement installée avec un système de stockage d'énergie par batterie de 2,61 MWh pour proposer trois avantages : optimisation de l'autoconsommation d'énergie renouvelable, amélioration de la résilience énergétique et réduction considérable des coûts énergétiques comme des émissions de carbone.

Le projet démontre comment le modèle de JA Solar va au-delà du matériel générique pour faire émerger des solutions complètes. Reposant sur une technologie robuste de production et de stockage d'énergie solaire, chaque solution est ajustée en fonction des modèles opérationnels, des conditions géographiques et des priorités d'affaires spécifiques du secteur concerné.

Principales caractéristiques de la mise en œuvre :

Gestion intelligente de l'énergie : Le système utilise la technologie évoluée de commande des processus de JA Solar, qu'il double d'un système de gestion d'énergie italien pour optimiser les flux d'énergie entre production solaire, stockage par batterie et consommation de l'installation en temps réel.

Le système utilise la technologie évoluée de commande des processus de JA Solar, qu'il double d'un système de gestion d'énergie italien pour optimiser les flux d'énergie entre production solaire, stockage par batterie et consommation de l'installation en temps réel. Fiabilité opérationnelle : Le système de stockage fournit une alimentation de secours qui assure un approvisionnement stable et propre en énergie pendant les pannes du réseau afin de réduire la dépendance aux groupes électrogènes diesel d'appoint.

Le système de stockage fournit une alimentation de secours qui assure un approvisionnement stable et propre en énergie pendant les pannes du réseau afin de réduire la dépendance aux groupes électrogènes diesel d'appoint. Résilience environnementale : Conçu pour l'environnement côtier de la Sicile, le système offre une protection accrue contre l'humidité élevée, la corrosion due au sel et les températures extrêmes.

Conçu pour l'environnement côtier de la Sicile, le système offre une protection accrue contre l'humidité élevée, la corrosion due au sel et les températures extrêmes. Évolutivité prête pour l'avenir : La conception modulaire se prête à un éventuel agrandissement si les besoins énergétiques de l'installation évoluent.

L'installation sicilienne est un parfait exemple du portefeuille mondial croissant de déploiements du concept « production photovoltaïque + stockage + X » de JA Solar sur les sites miniers, agricoles, industriels et de fabrication. Elle confirme que le stockage d'énergie permet de dégager la plus grande valeur ajoutée lorsqu'il est entièrement intégré aux conditions d'exploitation réelles. Grâce à cette approche, JA Solar répond non seulement aux besoins énergétiques d'aujourd'hui, mais anticipe aussi les futurs investissements nécessaires pour participer à des marchés énergétiques avancés tels que les centrales virtuelles et les services d'équilibrage du réseau.

À propos de JA Energy Storage

JA Solar est l'une des plus grandes marques mondiales de solutions photovoltaïques, reconnue pour sa qualité, son efficacité et ses réussites technologiques. Sa division spécialisée dans le stockage d'énergie, JA Energy Storage, fournit des solutions centrées sur le client pour les applications de services d'utilité publique, commerciales, industrielles et résidentielles. Elle conforte ainsi l'engagement de JA Solar : proposer des solutions complètes de « production photovoltaïque + stockage + X » qui répondent à une demande accrue d'autonomie énergétique, de résilience et de souplesse dans le marché dynamique d'aujourd'hui.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.jasolar.com/ess

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2843297/JA_Solar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2749523/JA_Solar____logo_Logo.jpg

SOURCE JA Solar

CONTACT : Xiaowan Cheng, [email protected]