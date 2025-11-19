BELÉM, Brésil, 19 novembre 2025 /CNW/ - La 30e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) aura lieu à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre. En tant que chef de file mondial de l'industrie photovoltaïque, JA Solar a été invitée à participer pour la quatrième année consécutive, soulignant son leadership en matière d'action climatique. Au cours de la conférence, le président exécutif de JA Solar, Aiqing Yang, a prononcé un discours vidéo au pavillon de la Chine, dans lequel il a partagé les dernières pratiques et perspectives des entreprises solaires dans la lutte contre les changements climatiques.

Photo : GE100 (PRNewsfoto/JA Solar)

Réunissant environ 56 000 représentants de plus de 190 pays, la COP30 a servi de forum central de haut niveau pour les délégations du gouvernement et du secteur privé afin de négocier des enjeux climatiques clés, y compris la réduction des émissions, l'adaptation aux changements climatiques, le financement climatique et la transition juste.

Comme l'a souligné le président Yang lors de la COP30, le secteur privé et le secteur de l'énergie propre en particulier doivent jouer un rôle clé dans le virage vers un monde résilient sur le plan climatique. 2025 marque le 10e anniversaire de l'Accord de Paris, ainsi que le 20e anniversaire de JA Solar. À ce moment charnière, JA Solar a officiellement lancé la stratégie environnementale « 4F (Faster, Foster, Fairer, Further) » au pavillon de la Chine. En tant que partenaire de solutions d'énergie verte auquel font confiance les clients mondiaux, les expéditions mondiales cumulatives des produits de JA Solar dépassent 317 GW dans 180 pays et régions. En 2024, JA Solar a évité plus de 50 millions de tonnes métriques d'émissions d'équivalent de dioxyde de carbone et a atteint un ratio de consommation d'électricité verte de 34 %. En 2025, JA Solar a intensifié ses efforts en matière de pratiques durables, en collaborant avec des intervenants mondiaux pour faire progresser les chaînes d'approvisionnement responsables et l'économie circulaire.

JA Solar a également participé activement à une série d'événements et de dialogues tout au long de la COP30, comme des tables rondes sur le secteur de l'énergie organisées par l'UNGC, le lancement de l'initiative brésilienne sur les facteurs de carbone liés à l'électricité propres à la période mondiale et à la région par le réseau d'État, et le lancement de Green Electricity 100% 2025 Consensus en tant que l'une des premières entreprises signataires. De plus, JA Solar a tenu une réunion individuelle avec l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour échanger des points de vue sur sa voie de décarbonisation.

Grâce à son engagement actif à la COP30 et au-delà, JA Solar a démontré que son engagement envers la lutte contre les changements climatiques fait partie intégrante de son identité d'entreprise, s'engageant à alimenter un avenir résilient sur le plan climatique grâce à une innovation incessante et à un partenariat mondial inébranlable dans l'industrie solaire.

