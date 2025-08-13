BEIJING, 13 août 2025 /CNW/ -- Alors que les normes internationales de divulgation du développement durable accélèrent leur déploiement à l'échelle mondiale, les entreprises photovoltaïques (PV) ont tendance à faire face à des défis comme des mesures mal appariées et une gouvernance interne fragmentée lorsqu'elles s'alignent sur ces cadres. En réponse, JA Solar approfondit sa collaboration avec l'International Sustainability Standards Board (ISSB). L'objectif est de développer la propre mise en œuvre de JA Solar propre à l'industrie en fonction des normes du ISSB, offrant ainsi un modèle exemplaire permettant à l'industrie photovoltaïque d'intégrer des cadres internationaux.

Cet engagement se manifeste par des réformes proactives de la gouvernance et des activités de défense des droits à l'échelle internationale. En mai, le vice-président du CISS, Jingdong Hua, et le conseiller spécial du président et directeur de la Fondation des normes internationales d'information financière (IFRS) du bureau de Beijing du CISS, Zhengwei Zhang, ont visité JA Solar. Les membres du conseil d'administration et les cadres supérieurs de l'entreprise ont participé à des ateliers intensifs, axés sur des sujets essentiels comme la réponse aux demandes réglementaires mondiales et la quantification des répercussions financières liées au climat. Cela favorise l'intégration approfondie des normes internationales dans la gouvernance d'entreprise de JA Solar. En juin, JA Solar, en tant que seul représentant d'entreprise privée à partager sa méthodologie de divulgation de l'information sur le développement durable, a rejoint des experts mondiaux à la Conférence internationale sur le développement durable de Beijing, avec plus de 13 millions de consultations en ligne.

En tant que premiers utilisateurs des normes, JA Solar approfondit l'analyse du climat en s'appuyant sur les recommandations des cadres TaskForce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) et des IFRS S2 Climate-related Disclosures publiées par le CISS. L'entreprise a également intégré sa chaîne d'approvisionnement dans des initiatives de décarbonisation, renforçant ainsi l'autonomie des fournisseurs en amont, et a publié le premier rapport du groupe de travail sur l'information financière liée à la nature (TNFD) de l'industrie, pionnier de la transparence en matière de biodiversité. Grâce à cette approche « cadre de normes + caractéristiques de l'industrie », JA Solar a démontré la faisabilité d'une conformité complète à la SRSI pour les entreprises photovoltaïques. À l'avenir, JA Solar collaborera davantage avec ISSB pour affiner les méthodologies de divulgation, aidant ainsi un plus grand nombre d'entreprises photovoltaïques à s'intégrer profondément aux cadres mondiaux.

Établie par la Fondation IFRS lors de la COP26 en 2021, la ISSB vise à créer une base de référence mondiale complète et de grande qualité en matière de divulgation de l'information sur le développement durable afin d'améliorer la transparence ESG. Ses normes IFRS S1 (Exigences générales) et IFRS S2 (Informations relatives au climat) ont été adoptées par plus de 120 pays, servant de « langage mondial » pour la production de rapports sur la durabilité des entreprises.

