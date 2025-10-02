NEW YORK, 2 octobre 2025 /CNW/ - JA Solar, le fournisseur de pointe de solutions photovoltaïques (PV) solaires, a participé au Sommet des Nations Unies sur le climat 2025, démontrant son expérience en matière de durabilité et ses efforts en faveur de l'action climatique. Li Jing, président chargé de la marque et directeur du développement durable chez JA Solar, a été invité à assister au Sommet et a pris la parole lors de plusieurs réunions de haut niveau des Nations Unies.

Dans une avancée majeure vers la transition verte, JA Solar a publié lors du sommet son premier rapport sur la durabilité environnementale lors de la session "Avoided Emissions" (Émissions évitées), ainsi que sa stratégie environnementale et climatique 4F : Faster, Foster, Fairer, Further-reach (Accélérer, Encourager, Équité, Rayonnement élargi). Conformément aux plus récentes normes mondiales en matière de divulgation, le rapport présente de manière systématique des analyses des risques et des opportunités, des pratiques de gestion et des cibles pour cinq enjeux environnementaux fondamentaux. Non seulement il fournit une voie claire pour la transition écologique de JA Solar, mais établit également une référence pour les entreprises photovoltaïques du monde entier dans la conduite systématique de pratiques de développement durable.

Sur le plan de la responsabilité, JA Solar a décrit ses efforts dans la série de discours sur la transition juste : la société a établi une procédure opérationnelle standard responsable pour la chaîne d'approvisionnement qui couvre les politiques et les lignes directrices, l'identification et la surveillance des risques, ainsi que les actions correctives et mesures réparatrices. En 2025, JA Solar a dispensé une formation ESG à plus de 400 fournisseurs.

JA Solar a également établi un mécanisme systématique de diligence raisonnable en matière de droits du travail et effectue régulièrement des analyses et évaluations des risques liés aux droits du travail dans le cadre de ses activités. Ces efforts ont aidé les fournisseurs à améliorer leurs capacités en matière de durabilité, à renforcer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement et à réduire leurs risques opérationnels.

Grâce à une collaboration stratégique, JA Solar a partagé ses pratiques liées à l'Alliance mondiale pour le solaire durable (GSSA) -- qu'elle a cofondée avec 28 partenaires de la chaîne d'approvisionnement PV -- lors de la réunion tenue au siège de l'ONU. L'Alliance renforcera l'engagement des parties prenantes mondiales et favorisera une croissance durable dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

Le Sommet des Nations Unies sur le climat est un événement spécial de haut niveau sur l'action climatique organisé par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, mettant l'accent sur les dirigeants de divers pays, qui actualisent et renforcent leurs contributions déterminées au niveau national. À l'avenir, JA Solar vise à tirer parti des deux moteurs de l'innovation technologique et des pratiques ESG pour soutenir les énergies renouvelables, tout en favorisant les efforts mondiaux synergiques visant à jeter des bases plus solides pour la neutralité carbone.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2749523/JA_Solar____logo_Logo.jpg

SOURCE JA Solar

CONTACT : Xiaowan Cheng, [email protected]