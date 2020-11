En moyenne, les Canadiens consacrent près de la moitié de leur revenu à des dépenses essentielles comme la nourriture et le logement depuis le début de la COVID-19, et 58 % des propriétaires et 54 % des locataires craignent de ne pas pouvoir s'acquitter de leurs paiements.

« L'endettement peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et toucher les Canadiens de tous les groupes démographiques. La pandémie a amplifié le sentiment que leurs objectifs financiers sont irréalisables, a déclaré Mario Cloutier, Chef de la Distribution, région du Québec, de la Banque Manuvie. Cependant, lorsqu'on demande aux québécois ce qu'ils pensent de leur avenir financier, ils ont tendance à dire qu'ils se sentent en confiance par rapport au reste du pays. »

Une population financièrement mal préparée

Un tiers (35 %) des Canadiens admettent qu'ils n'étaient financièrement pas prêts à faire face à la pandémie. Près des trois quarts (74 %) reconnaissent que la pandémie a des répercussions sur leur situation financière et plus des deux tiers (69 %) de ces derniers estiment que ces répercussions sont globalement négatives. D'ailleurs, 42 % de ces répondants pensent qu'il leur faudra peut-être plus d'un an pour revenir à leur situation d'avant la COVID-19.

Un quart des Canadiens peinent à payer leurs factures, un sur six a été mis à pied en raison de la COVID-19 et une proportion identique estime qu'elle aurait elle aussi perdu son emploi sans la subvention salariale du gouvernement.

Une réalité contrastée

Le sondage montre que la pandémie a pu avoir des répercussions très différentes sur les Canadiens (certains ont vu leur situation s'améliorer, tandis que, pour d'autres, l'effet a été dévastateur), ce qui témoigne d'une reprise en forme de K. Même si les Canadiens semblent en moyenne épargner davantage qu'il y a un an (16 % de leur revenu après impôt, contre 14 % en moyenne à l'automne 2019), près d'un sur quatre (24 %; +5 points par rapport à la même période l'an dernier) ne met absolument rien de côté. Parmi les Canadiens endettés, ils sont beaucoup plus nombreux à indiquer leurs dépenses courantes comme cause de leurs dettes (24 %). Ils semblent donc désormais plus nombreux à avoir de la difficulté à joindre les deux bouts, bien que la proportion de Canadiens endettés ait dans l'ensemble diminué par rapport à il y a un an (27 % n'ont pas de dettes, contre 21 % à l'automne 2019).

Les jeunes Canadiens (40 ans et moins) issus de ménages à faible revenu, surtout ceux qui ont un prêt hypothécaire à payer ou qui sont endettés, semblent avoir été les plus durement touchés sur le plan financier durant la pandémie. Ils sont en effet plus susceptibles d'indiquer que la pandémie a eu de graves répercussions sur leur situation financière et sur leur endettement, ont généralement plus de difficultés à payer leurs factures en raison de la pandémie et étaient probablement financièrement moins bien préparés.

Santé mentale et finances

Les résultats du sondage indiquent que la pandémie pèse sur le bien-être mental des Canadiens. Près de la moitié (46 %) des Canadiens endettés estiment que l'endettement nuit à leur santé mentale, ce qui correspond à une augmentation de 10 points par rapport à il y a deux ans. Les Canadiens endettés sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux qu'il y a deux ans à signaler que leur endettement leur cause du stress (53 %; +5 pts) ou les empêche de dormir (35 %; +7 pts).

« À cause de la pandémie de COVID-19, de nombreux Canadiens ressentent plus d'anxiété et de peur. L'endettement amplifie le phénomène et nous rend plus vulnérables à l'incertitude », explique la Dre Georgia Pomaki, chef des spécialistes en santé mentale à Manuvie. « Pour développer sa résilience et son sentiment de sécurité, on peut notamment réfléchir à ce qu'on peut faire pour mieux se préparer aux dépenses imprévues, ce qui permettra de réagir plus efficacement aux problèmes lorsqu'ils surviendront. »

Si certaines de vos priorités entrent en conflit, cela peut compliquer la gestion de vos finances. Devez-vous vous préoccuper en priorité de la gestion de vos liquidités à court terme, de vos cotisations de retraite ou vous organiser pour constituer une mise de fonds en vue de l'achat d'une maison? Pour élaborer un plan financier exploitable, il importe de faire le tri dans vos objectifs financiers et de définir vos priorités.

