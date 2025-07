Faits saillants du deuxième trimestre de 2025 (par rapport au deuxième trimestre de 2024)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 32 millions de dollars (comparativement à un résultat net de 35 millions de dollars)

Résultat par action (de base et dilué) de 32,66 $ (comparativement à 35,94 $)

KINGSTON, ON, le 30 juill. 2025 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 32 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2025, une baisse de 3 millions de dollars par rapport au trimestre comparable de 2024. Cette baisse est due à une diminution du résultat financier net des activités d'assurance et de placement ainsi qu'à une diminution des produits tirés des frais et autres. Ces diminutions ont été légèrement compensées par une amélioration du résultat net des activités d'assurance, attribuable à une évolution favorable de l'expérience de mortalité dans le secteur de l'assurance individuelle et à une amélioration de l'expérience des règlements dans le secteur des solutions d'assurance collective.

« Nous continuons à exercer une gestion responsable du capital et des liquidités afin d'assurer une utilisation efficiente des ressources et de générer de la valeur pour les actionnaires, a déclaré Mark Sylvia, président et chef de la direction. L'importance que nous accordons à la stabilité financière se reflète dans les notes que DBRS Morningstar nous a récemment attribuées, qui sont passées de A à A (élevé), en partie grâce à notre capacité diversifiée de générer des résultats et à notre accès à la distribution. »

Faits saillants financiers



Deuxième trimestre Cumul annuel (en millions de dollars, sauf pour les données par action) 2025 2024 2025 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 32 $ 35 $ 102 $ 87 $ Résultat par action - de base et dilué 32,66 $ 35,94 $ 103,76 $ 88,80 $



30 juin 31 mars 31 décembre 30 septembre 30 juin Autres faits saillants financiers 2025 2025 2024 2024 2024 Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires(1) 17,6 % 18,1 % 17,4 % 24,0 % 12,7 % Ratio total du TSAV 142 % 140 % 151 % 154 % 152 %

(1) Voir la section « Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité) ».

Le tableau ci-dessous fournit un sommaire des résultats de l'Empire Vie pour les trimestres et semestres clos les 30 juin 2025 et 2024.



Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les (en millions de dollars) 30 juin 2025 30 juin 2024 30 juin 2025 30 juin 2024









Résultat des activités d'assurance







Produits d'assurance 379 $ 351 $ 752 $ 690 $ Charges découlant des activités d'assurance (306) (299) (610) (581) Résultat des activités d'assurance 73 52 142 109 Reprise nette (charge nette) découlant des contrats de réassurance détenus (14) (9) (34) (28) Résultat financier des activités d'assurance et de placement 59 43 108 81









Résultat financier des activités d'assurance et de placement







Résultat de placement, excluant les soldes des comptes de fonds distincts







Produits de placement (69) 75 97 (21) Variation des contrats de placement (4) (5) (12) (7) Résultat de placement net, excluant les soldes des comptes de fonds distincts (73) 70 85 (28) Résultat financier des activités d'assurance, excluant les soldes des comptes de fonds distincts







Contrats d'assurance 86 (44) 8 105 Contrats de réassurance détenus 5 2 5 6 Résultat financier net des activités d'assurance, excluant les soldes des comptes de fonds distincts 91 (42) 13 111 Résultat financier net des activités d'assurance et de placement dans les soldes des comptes de fonds distincts







Résultat de placement attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts 408 17 456 459 Résultat financier des activités d'assurance attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts (408) (17) (456) (459) Résultat financier net des activités d'assurance et de placement attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts -- -- -- -- Résultat financier net des activités d'assurance et de placement 18 28 98 83









Autres produits et charges







Produits tirés des frais et autres 9 15 17 23 Charges non liées à l'assurance (33) (32) (69) (54) Charges d'intérêt (5) (4) (9) (8) Total des autres produits et des charges (29) (21) (61) (39)









Résultat net avant impôts 48 50 145 125 Impôts sur le revenu (9) (10) (32) (27) Résultat net après impôts 39 40 113 98 Moins : résultat net attribuable au compte de participation 4 2 5 5 Résultat net attribuable aux actionnaires 35 38 108 93 Moins : dividendes déclarés sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 3 3 6 6 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 32 $ 35 $ 102 $ 87 $

L'Empire Vie a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 32 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2025, en baisse de 3 millions de dollars comparativement au trimestre comparable de 2024. Cette baisse d'une période à l'autre est attribuable à un résultat financier net des activités d'assurance et de placement moins favorable, ainsi qu'à une augmentation du total des autres produits et charges par rapport à la période comparable de 2024.

Le résultat net des activités d'assurance a augmenté de 16 millions de dollars au deuxième trimestre par rapport à la période comparable de 2024. La variation d'une période à l'autre est principalement attribuable à une amélioration de l'expérience de mortalité dans le secteur de l'assurance individuelle, ainsi qu'à une expérience plus favorable des règlements d'invalidité de longue durée dans le secteur des solutions d'assurance collective par rapport au deuxième trimestre de 2024.

Le résultat financier net des activités d'assurance et de placement a diminué de 10 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025 par rapport à la période comparable de 2024, en raison de l'effet modérément défavorable des hausses de taux d'intérêt au cours de la période par rapport aux fluctuations des taux d'intérêt au deuxième trimestre de 2024.

Le total des autres produits et charges s'est élevé à 29 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 21 millions de dollars au deuxième trimestre de 2024. L'augmentation de 8 millions de dollars est principalement attribuable aux gains comptabilisés au cours du trimestre comparatif dans les produits tirés des frais et autres pour le segment du capital et de l'excédent, en lien avec la cession d'immobilisations corporelles.

Le ratio total du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (TSAV) de la société était de 142 % au 30 juin 2025, bien au-dessus des exigences fixées par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada ainsi que des objectifs internes de l'Empire Vie.

Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité)

L'Empire Vie a recours à des mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité, notamment le rendement des capitaux propres attribuable aux actionnaires ordinaires, les actifs sous gestion, les ventes de primes annualisées, ainsi que les ventes brutes et nettes de fonds distincts et de rentes fixes. Elle vise ainsi à fournir aux investisseuses et investisseurs des mesures complémentaires de son rendement d'exploitation et à mettre en évidence les tendances dans ses activités de base qui pourraient ne pas être autrement dégagées si l'on s'appuyait uniquement sur les mesures conformes aux normes IFRS de comptabilité. L'Empire Vie croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseuses et investisseurs ainsi que les autres parties intéressées se servent fréquemment de mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité pour évaluer les émetteurs. La direction de l'Empire Vie utilise également des mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité pour faciliter les comparaisons du rendement d'exploitation d'une période à l'autre, pour préparer les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. L'Empire Vie estime que ces mesures fournissent de l'information utile à ses actionnaires et à ses titulaires de polices pour évaluer ses résultats financiers sous-jacents. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité dans le plus récent rapport de gestion de l'Empire Vie, déposé dans le profil de l'Empire Vie et accessible à l'adresse www.sedarplus.ca .

Information supplémentaire

Tous les montants sont en dollars canadiens et sont basés sur les résultats financiers consolidés de l'Empire Vie pour la période close le 30 juin 2025. Vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire sur l'Empire Vie dans le plus récent rapport de gestion de la société et la notice annuelle. Vous trouverez ces documents dans le profil de l'Empire Vie à l'adresse www.sedarplus.ca .

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre aux Canadiennes et aux Canadiens une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 30 juin 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19,7 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus d'information.

