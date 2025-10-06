KINGSTON, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI), le premier en son genre offert par une société d'assurance vie canadienne. Cette nouvelle option combine les avantages du programme de REEI du gouvernement et les caractéristiques des fonds distincts.

Un père enlaçant son fils vivant avec un handicap; en arrière-plan, la mère de la famille est assise à table (Groupe CNW/L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie)

« Le REEI de l'Empire Vie est conçu pour aider les personnes canadiennes vivant avec un handicap ainsi que leur famille à se bâtir un avenir financier plus sûr, affirme Steve Pong, vice‑président principal et chef des opérations, Assurance et Placements. Notre REEI permet aux personnes admissibles de se prévaloir de prestations du gouvernement très favorables tout en bénéficiant de la protection supplémentaire et de la tranquillité d'esprit qu'offrent les fonds distincts. »

Comme cela est le cas dans d'autres régimes enregistrés, les placements dans un REEI fructifient avec report d'impôt et offrent une certaine souplesse ainsi que l'occasion de bonifier la croissance de l'épargne au moyen de subventions et de bons du gouvernement. À l'heure actuelle, environ le tiers seulement de la population canadienne admissible détient un REEI1, ce qui représente une occasion manquée de bénéficier d'une épargne avec report d'impôt et d'une aide du gouvernement.

En élargissant l'accès au REEI afin que les conseillères et conseillers en assurance puissent le proposer à leur clientèle, un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens pourront bénéficier de la sécurité financière qu'offre ce régime.

« Faire une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) et de régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) peut être compliqué et prêter à confusion, explique M. Pong. Nous avons l'intention d'appuyer la clientèle ainsi que les conseillères et conseillers tout au long du processus de demande pour le CIPH et le REEI. »

Principales caractéristiques des REEI

Subventions et bons du gouvernement : les personnes admissibles peuvent recevoir jusqu'à 70 000 $ en Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et jusqu'à 20 000 $ en Bon canadien pour l'épargne-invalidité.

les personnes admissibles peuvent recevoir jusqu'à 70 000 $ en Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et jusqu'à 20 000 $ en Bon canadien pour l'épargne-invalidité. Croissance avec report d'impôt : la croissance des placements fait l'objet d'un report d'impôt jusqu'au moment d'un retrait.

la croissance des placements fait l'objet d'un report d'impôt jusqu'au moment d'un retrait. Souplesse des cotisations : il n'y a aucune limite annuelle, et le maximum à vie est de 200 000 $2.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des ressources supplémentaires sur les REEI, et pour mieux comprendre comment ceux-ci peuvent dynamiser l'avenir financier des personnes admissibles, consultez le empire.ca/fr/RDSP.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre aux Canadiennes et aux Canadiens une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance, et ce nouveau REEI témoigne de cet engagement. Au 30 juin 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19,7 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les réseaux sociaux ou visitez le empire.ca/fr pour obtenir plus d'information.



