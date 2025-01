L'Empire Vie dévoile ses énoncés de vision et de mission d'entreprise

KINGSTON, ON , le 15 janv. 2025 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (« Empire Vie »), un assureur canadien de personnes chef de file, a annoncé aujourd'hui de nouveaux énoncés de vision et de mission dans le cadre du projet d'actualisation de sa marque afin de refléter l'engagement de la société envers sa clientèle, son personnel et sa mission continue d'aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance.

La nouvelle mission de l’Empire Vie. (Groupe CNW/L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie)

« C'est notre engagement à fournir un service et des produits exceptionnels et notre esprit d'équipe qui rendent notre société unique; notre vision et notre mission actualisées renforcent mieux la raison qui motive nos actions, c'est-à-dire de garder la clientèle au centre de la promesse de notre marque », déclare Mark Sylvia, président et chef de la direction. « Nous croyons que notre marque revitalisée trouvera écho auprès de notre clientèle et renforcera notre notoriété au sein du marché. Nous avons le plaisir d'annoncer cette revitalisation de la marque au moment où l'Empire Vie célèbre son 102e anniversaire. »

La nouvelle vision de l'Empire Vie : Être le chef de file du secteur reconnu pour l'excellence de ses services et son innovation.

La nouvelle mission de l'Empire Vie : Fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance.

« L'Empire Vie se concentre sur trois piliers fondamentaux de la marque : des solutions intelligentes, un service réputé et une culture d'intégrité et de bienveillance. Tout ce que nous disons et faisons en tant que société renforce le message de notre nouvelle marque revitalisée », déclare Mike Stocks, vice-président et chef du marketing. « Notre mission actualisée - aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance - trouve écho non seulement auprès de notre clientèle, mais aussi auprès des membres de notre personnel qui sont immensément fiers d'offrir des solutions intelligentes et un service réputé afin de répondre aux besoins de la clientèle canadienne, des petites entreprises et de nos partenaires de distribution. »

La revitalisation de la marque est moderne, accessible et reflète les valeurs de la société, à savoir l'intégrité, la bienveillance et le respect dans les relations avec notre clientèle et les uns avec les autres.

La nouvelle identité de marque sera déployée sur l'ensemble des réseaux de l'Empire Vie au cours des semaines et des mois à venir. Visitez empire.ca/fr/avancez-dans-la-vie-en-toute-confiance pour de l'information additionnelle.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite à la population canadienne. Le 30 septembre 2024, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19,6 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Mike Stocks, Vice-président et chef du marketing, Marchés individuels, 1 877 548-1881, poste 4312, [email protected], www.empire.ca