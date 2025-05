KINGSTON, ON, le 12 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) lance quatre nouveaux fonds distincts dans le cadre de son contrat de fonds de placement garanti (FPG) afin d'aider les clientes et les clients à se constituer un patrimoine grâce à une diversification accrue de leurs portefeuilles de placements.

Deux des nouveaux fonds distincts sont le FPG Portefeuille Fidelity Revenu mondial de l'Empire Vie et le FPG Portefeuille Fidelity Croissance mondiale de l'Empire Vie, qui complètent notre offre de solutions gérées comportant des solutions de répartition de l'actif de Fidelity.

Les deux nouveaux fonds supplémentaires sont les suivants :

Le FPG Fidelity Vision stratégiqueMC de l'Empire Vie dont le gestionnaire du fonds sous-jacent, Will Danoff, fort de près de 40 ans d'expérience, emploie une stratégie efficace consistant à investir dans des sociétés qui connaissent un changement stratégique susceptible de débloquer une croissance accélérée des bénéfices.

Le FPG Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles de l'Empire Vie est un fonds équilibré qui, par l'intermédiaire du fonds sous-jacent, permettra aux investisseuses et aux investisseurs d'accéder au style de placement de Mark Schmehl. Ce style met l'accent sur une exposition dynamique à certaines des sociétés les plus innovantes et axées sur la croissance dans le monde entier, tout en maintenant la stabilité grâce à une exposition à des titres à revenu fixe multisectoriels.

Les quatre fonds sont offerts par Fidelity Investments Canada, un gestionnaire de placements de premier plan à la renommée mondiale.

« Nous nous efforçons d'offrir des solutions de placement intelligentes aux investisseuses et aux investisseurs canadiens et nous engageons à identifier les meilleures occasions au sein du marché », déclare Paul Holba, vice-président principal et chef des placements. « En tirant parti de l'expertise d'un chef de file mondial comme Fidelity pour compléter notre gamme existante, nous offrons à la clientèle investisseuse, ainsi qu'à leurs conseillères et conseillers, davantage de fondements nécessaires à la création de portefeuilles diversifiés qui contribuent à réduire les risques et à accroître le patrimoine. »

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseillère ou votre conseiller ou visitez le empire.ca/our-funds/prices-performance

MD Empire Vie et le logo de l'Empire Vie constituent des marques déposées de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. Fidelity et Fidelity Investments Canada sont des marques déposées de 483 Bay Street Holdings LP. Utilisées avec autorisation. MC Marque de commerce de 483 Bay Street Holdings LP. Utilisée avec autorisation.

Les polices sont établies par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.

La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques de la personne titulaire de contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Veuillez lire la brochure documentaire, le contrat et les aperçus des fonds avant d'investir. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

