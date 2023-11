TORONTO, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Sal Rabbani, président du conseil d'administration de l'Empire Club of Canada, et Gordon McIvor, président de l'Empire Club Foundation, accompagnés d'administrateurs et de membres du personnel, se sont joints à David Clarke, chef des affaires gouvernementales, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le 120e anniversaire de l'organisme.

L’Empire Club of Canada ouvre les marchés jeudi, 23 novembre, 2023

Fondé en 1903, l'Empire Club est un organisme phare qui favorise les discussions éclairées. Il a accueilli plus de 3 500 conférenciers de marque qui ont su influencer le discours tant à l'échelle nationale qu'internationale.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, Jehan Karsan, [email protected]