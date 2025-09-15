L'émission Mémoires : une invitation à plonger dans les récits d'ex-parlementaires

QUÉBEC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La nouvelle saison de l'émission Mémoires est lancée! Vous aimeriez connaître les invités qui raconteront souvenirs et anecdotes dans notre nouveau décor? Soyez à l'affût dès le 21 septembre! MM. Denis de Belleval, Nicolas Marceau, Alain Paquet et Michel Clair viendront tour à tour détailler les péripéties de leur parcours en politique active. Témoins privilégiés des changements qui ont transformé le Québec, ces ex-parlementaires font écho à l'évolution de notre société.

Au programme cet automne :

21 septembre au 5 octobre : M. Denis de Belleval (Charlesbourg : 1976-1982)

(Charlesbourg : 1976-1982) 12 octobre au 2 novembre : M. Nicolas Marceau (Rousseau : 2009-2018)

(Rousseau : 2009-2018) 9 au 23 novembre : M. Alain Paquet ( Laval -des-Rapides : 2003-2012)

( -des-Rapides : 2003-2012) 30 novembre au 14 décembre : M. Michel Clair (Drummond : 1976-1985)

Mémoires est diffusée sur le Canal de l'Assemblée nationale les dimanches à 20 h et rediffusée les lundis, dès 20 h. Pour revoir tous les épisodes de cette série appréciée depuis plus de 20 ans par les adeptes de politique, visitez la chaîne YouTube de l'Assemblée nationale du Québec.

Source et renseignements :

Béatrice Zacharie

Conseillère en communication

Téléphone : 418 808-4102

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec