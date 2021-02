Ce nouveau partenariat survient à un moment où deux tiers des Canadiens et Canadiennes sont plus préoccupés par leur sécurité lors de leur magasinage en raison de la COVID-19 que par la réduction des emballages en plastique*. Le partenariat de Kraft Heinz Canada avec Loop permet aux Canadiens et Canadiennes de choisir facilement des options plus durables qui sont sûres, sanitaires et percutantes. La bouteille de ketchup Heinz en verre est conçue pour un usage répété et est offerte dans le cadre d'une initiative entièrement circulaire d'emballages réutilisables. Loop recueille les contenants vides après utilisation et travaille avec des fabricants comme Heinz pour les désinfecter et les remplir à nouveau.

« Notre emblématique bouteille de ketchup Heinz a toujours été disponible dans une bouteille en verre recyclable, mais maintenant elle est aussi réutilisable grâce à notre partenariat avec Loop, déclare Bruno Keller, président de Kraft Heinz Canada. Nous savons que la protection de notre planète nécessite une action collective : c'est pourquoi nous sommes fiers de mettre de l'avant cette mesure pratique pour faciliter l'adoption d'options durables par les Canadiens et Canadiennes. Le partenariat Loop s'inscrit dans le cadre de notre objectif plus large de développement durable qui consiste à rendre 100 % de nos emballages recyclables, réutilisables ou compostables d'ici 2025. »

Un sondage* récent mené par Kraft Heinz Canada a montré que les Canadiens et Canadiennes désirent plus d'options plus durables, même si cela représente un coût supplémentaire. Le ketchup Heinz acheté avec Loop comprendra une consigne entièrement remboursable, semblable à celle que les Canadiens et Canadiennes ont l'habitude de payer pour les bouteilles de bière et de vin.

Voici les points saillants du sondage :

La grande majorité des Canadiens et Canadiennes interrogés (83 %) souhaitent réduire les emballages des produits alimentaires ;

Soixante-dix-huit pour cent souhaitent que les produits d'épicerie ne contiennent aucun déchet ;

La durabilité a un impact sur le choix des marques : 65 % des personnes interrogées s'efforcent de choisir des marques dont les emballages sont durables (recyclables, réutilisables, compostables) ;

De nombreux Canadiens et Canadiennes (34 %) qui se font livrer leur épicerie sont prêts à payer plus cher pour des options durables comme Loop.

« Il est important que, malgré les défis liés à la COVID-19, les entreprises canadiennes ne perdent pas de vue les objectifs environnementaux à long terme, déclare M. Keller. Notre récent sondage a également révélé que 79 % des Canadiens et Canadiennes sont d'accord : les objectifs de durabilité à long terme des entreprises sont significatifs, même à la lumière des préoccupations liées à la COVID-19. Ils recherchent des entreprises qui s'engagent et travaillent pour un avenir meilleur, et notre partenariat avec un service d'épicerie réutilisable et sans déchets est un excellent moyen d'y parvenir. »

« Des partenaires comme Kraft Heinz sont essentiels pour amener Loop au Canada, a déclaré Tom Szaky, fondateur et PDG de TerraCycle et Loop. Ensemble, nous amenons des marques très appréciées directement à la porte du Canada tout en réduisant les déchets, dans une expérience harmonieuse que les consommateurs aiment soutenir, alors que nous travaillons vers un avenir plus durable. »

Le partenariat avec Loop n'est que l'une des façons dont Kraft Heinz Canada démontre son leadership en matière de durabilité. L'entreprise s'est engagée à s'approvisionner en tomates d'une manière 100 % durable pour le ketchup Heinz d'ici 2025, conformément à ses pratiques d'agriculture durable. En plus de la bouteille en verre emblématique, entre 2017 et 2019, Kraft Heinz a converti 290 millions de bouteilles dans le monde entier pour qu'elles soient plus facilement recyclables, ce qui représente assez de bouteilles pour faire le tour de la Terre 1,5 fois.

Dans le cadre d'un effort collectif de développement durable, Kraft Heinz Canada s'est également récemment jointe au Pacte canadien sur les plastiques (PCP). Le PCP s'emploiera à éliminer le plastique dont nous n'avons pas besoin, à innover pour s'assurer que le plastique dont nous avons besoin soit réutilisable, recyclable ou compostable. Le PCP favorise également le développement d'une économie circulaire au sein de laquelle les déchets plastiques sont réintégrés dans l'économie, plutôt que rejetés dans l'environnement. Pour plus d'informations sur ses objectifs en matière de responsabilité sociale, veuillez consulter le rapport 2020 de Kraft Heinz sur la gouvernance sociale et environnementale de l'entreprise (en anglais).

Les Canadiens et Canadiennes peuvent se rendre sur le site Loop.ca pour s'inscrire et se faire livrer du ketchup Heinz directement à leur porte. Pour obtenir plus d'informations, visitez @heinz_ca ou heinz.ca.

*Sondage commandé par Kraft Heinz Canada en partenariat avec FUSE Insights. 1 521 Canadiens et Canadiennes ont été interrogés en ligne, en anglais et en français, du 9 au 15 décembre 2020. Les répondants ont été recrutés dans tout le Canada, avec des quotas pour assurer une représentation nationale par âge, sexe et zone géographique.

COMMENT FONCTIONNE LOOP

Une fois que les Canadiens et Canadiennes auront passé une commande en ligne, les consommateurs recevront leurs produits durables dans le fourre-tout d'expédition exclusivement conçu par Loop. Après utilisation, les consommateurs placent les contenants vides dans leurs sacs Loop et programment un ramassage à domicile sur Internet. Loop nettoiera l'emballage afin que chaque produit puisse être réutilisé en toute sécurité et réapprovisionné rapidement si nécessaire à la demande du consommateur.

À PROPOS DE LOOP

Loop est une initiative de TerraCycle, www.terracycle.com, une entreprise innovante de gestion des déchets dont la mission est : Élimine la Notion de DéchetMD. Présente dans 20 pays, TerraCycle travaille en partenariat avec les principales entreprises de produits de consommation, les détaillants, les villes et les installations de recyclage des déchets difficiles à recycler. Loop a été conçue pour traiter la question des déchets à la source en fournissant aux consommateurs une plate-forme de reprise circulaire tout en encourageant les fabricants s'approprier et devenir responsables de leurs emballages à long terme.

À PROPOS DE KRAFT HEINZ CANADA

Kraft Heinz Canada est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au Canada et une filiale de Kraft Heinz (NASDAQ : KHC). Kraft Heinz Canada fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits de Kraft Heinz Canada se trouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens. Parmi les marques emblématiques de l'entreprise, citons le beurre d'arachides Kraft, le ketchup Heinz, KD, le fromage à la crème Philadelphia, les vinaigrettes Renées, Jell-O, Classico, Kool-Aid, Maxwell House et Nabob. Kraft Heinz Canada est résolue à agir de manière responsable envers ses employés, notre planète et son entreprise. Pour obtenir plus d'informations, visitez www.kraftheinzcompany.com

