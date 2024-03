L'ELECTRIP EN ESSAI ROUTIER CHEZ EXO

MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - Exo et Letenda sont heureux d'annoncer que l'Electrip sillonne maintenant le réseau d'exo dans le cadre d'un projet pilote grâce à la collaboration de Robert Paquette Autobus. Exo soutient l'industrie québécoise de la production de véhicules électriques en permettant à Letenda de démontrer la performance de cet autobus novateur à fort contenu d'aluminium dans un contexte opérationnel.

Des tests routiers dans le secteur Laurentides

L'Electrip de Letenda, un midibus zero-émission spécialement conçu pour le transport collectif, est actuellement testé en contexte opérationnel dans le secteur Laurentides d'exo. Le projet pilote vise principalement à évaluer la performance écoénergétique et la fiabilité de ce type de véhicule dans des conditions climatiques variées.

L'Electrip est donc soumis à des essais routiers, des tests d'entretien et d'éléments d'accessibilité en mode opératoire. Les données recueillies permettront à exo d'évaluer cette nouvelle technologie d'autobus électrique en plus de contribuer à la maturité du marché des midibus électriques offerts au Canada.

Dans un premier temps, les essais routiers se font sans passagers à bord alors que plusieurs phases de validations techniques sont effectuées. Une fois cette première phase complétée, il est prévu que l'Electrip opère sur une ligne d'exo avec des usagers à bord.

Les tests sont effectués en partenariat avec Robert Paquette Autobus, le transporteur d'exo dans la partie ouest du secteur Laurentides. Des équipements électriques pour la recharge de l'autobus ont notamment été installés dans son garage de Saint-Eustache.

Un gabarit d'autobus électrique pertinent pour exo

Dans le cadre de sa participation à l'appel d'offres de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), exo recevra entre 87 et 135 autobus urbains électriques de 12 mètres. Dans une prochaine phase, exo souhaitera acquérir des autobus de plus petits gabarits, mieux adaptés pour desservir les zones moins densément peuplées en couronne.

L'Electrip, un autobus à zéro émission de 9 mètres, démontre un potentiel intéressant pour répondre à ce besoin.

Citations

« À terme, exo prévoit acquérir un parc d'autobus 100 % électrique aux gabarits diversifiés en vue d'un déploiement progressif sur son territoire. Les véhicules de type midibus tel que l'Electrip font donc définitivement partie de l'équation pour desservir des zones moins densément peuplées de notre immense territoire. Nous sommes donc heureux d'avoir l'occasion de tester ce véhicule dans les conditions réelles d'opération d'une flotte d'autobus et de soutenir l'industrie dans le développement de véhicules électriques adaptés aux besoins des sociétés de transport québécoises » a affirmé Marc Rousseau, directeur exécutif - exploitation d'exo.

« Nous sommes heureux de collaborer avec exo sur ce projet pilote de déploiement. Ce jalon représente l'achèvement de notre processus de développement grâce à la validation client, ouvrant ainsi la voie à la mise en marché. Nous croyons fermement que notre autobus urbain électrique en aluminium jouera un rôle crucial dans l'accompagnement des sociétés de transport du Québec vers la transition énergétique », a dit Nicolas Letendre, président et chef de la direction de Letenda.

« Robert Paquette Autobus est fière de participer activement à l'électrification des transports au Québec. Cela fait 32 ans que nous déplaçons les citoyens des Basses-Laurentides et nous souhaitons être un acteur important de la transition énergétique vers des autobus 100 % électriques », a déclaré Kim Paquette, présidente de Robert Paquette Autobus.

« La Ville de Saint-Eustache est fière d'accueillir ce projet important pour l'électrification des transports au Québec. Robert Paquette Autobus et exo sont deux organisations œuvrant à Saint-Eustache qui n'ont pas peur d'innover », a déclaré Pierre Charron, maire de Saint-Eustache.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de Letenda

Letenda est une entreprise québécoise manufacturière d'autobus à zéro émission fondée en 2016 et propulsée par ses valeurs de développement durable, d'innovation et par son esprit collaboratif. Letenda travaille de concert avec tous les acteurs de l'industrie afin de mettre sur pied une entreprise durable et un produit adapté aux besoins des opérateurs et des passagers. L'autobus Electrip de Letenda innove par son efficacité énergétique supérieure, sa géométrie unique spécialement développée pour une propulsion électrique et son concept manufacturier inspiré de l'industrie aéronautique. Pour plus d'information sur Letenda, visitez letenda.com, et suivez-nous sur LinkedIn ou Facebook.

