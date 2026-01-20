L'élection partielle dans Chicoutimi aura lieu le 23 février prochain
20 janv, 2026, 17:57 ET
QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - À l'issue de la séance du Conseil des ministres du 20 janvier 2026, il a été convenu que l'élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi aura lieu le 23 février prochain.
Rappelons que cette élection partielle est rendue nécessaire à la suite du départ de la vie politique, en septembre dernier, de la députée Andrée Laforest.
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]
