L'élection partielle dans Chicoutimi aura lieu le 23 février prochain

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - À l'issue de la séance du Conseil des ministres du 20 janvier 2026, il a été convenu que l'élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi aura lieu le 23 février prochain.

Rappelons que cette élection partielle est rendue nécessaire à la suite du départ de la vie politique, en septembre dernier, de la députée Andrée Laforest.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]