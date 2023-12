Marcher côte à côte en harmonie et regrouper les connaissances de la route de la soie

Le 12 décembre, la 8e table ronde sur le bouddhisme de la mer de Chine méridionale a eu lieu à Colombo, la capitale du Sri Lanka. Le forum a réuni plus de 400 moines, érudits, fonctionnaires et représentants de tous les milieux de 25 pays et régions, dont la Chine, le Sri Lanka, le Cambodge, le Japon, l'Inde, le Vietnam, les États-Unis, la France, etc. C'est la première fois que l'ensemble de l'événement se déroule dans un pays autre que la Chine, le nombre de pays et de régions participants et de participants ayant atteint un niveau record.

Maître Yinshun, vice-président de l'Association bouddhiste de Chine et abbé du temple Hongfa du Shenzhen, a prononcé un discours liminaire.

Les représentants de divers pays et régions ont mis l'accent sur le thème de la table ronde « Walking Together in Harmony and Gathering the Wisdom of the Silk Road » (Marcher côte à côte en harmonie et regrouper les connaissances de la route de la soie). Au moyen d'échanges et de dialogues, les participants sont parvenus à un consensus sur de nombreux sujets, notamment l'amélioration du mécanisme d'apprentissage mutuel entre les civilisations, la promotion des échanges entre les peuples le long de la route de la soie, et l'approfondissement des échanges et de la coopération entre les Chinois de la dynastie Han, les Chinois du Tibet et les adeptes du bouddhisme Theravada. De plus, les participants ont signé un engagement dans le cadre d'une initiative pour la table ronde, acceptant de travailler ensemble à la mise en œuvre de l'initiative, de promouvoir conjointement les échanges et l'apprentissage mutuel, d'améliorer les relations entre les peuples et de contribuer à la paix en mer de Chine méridionale.

La table ronde sur le bouddhisme de la mer de Chine méridionale a vu le jour en 2016. En tant que fondateur, maître Yinshun s'est engagé à promouvoir les échanges internationaux sur le bouddhisme. Il est connu sous le nom de Xuanzang (un éminent spécialiste bouddhiste chinois de la dynastie Tang) à l'époque moderne, et ses efforts en faveur des communications internationales lui ont valu de nombreux éloges. Au cours des sept dernières années, grâce aux efforts de maître Yinshun et à la participation et au soutien de toutes les parties, la table ronde a rassemblé les bouddhistes de la région et a accompli de grandes choses dans les domaines du bouddhisme, de l'éducation, des organismes de bienfaisance et de la protection de l'environnement. La table ronde est devenue une plateforme haut de gamme pour les échanges culturels populaires internationaux.

Profitant du forum de la table ronde à Colombo, le temple Hongfa du Shenzhen et la chambre de commerce des jeunes de Chaoshan, dans la province du Shenzhen, ont lancé conjointement un événement caritatif dans le domaine médical intitulé « Silk Road Brightness Tour », qui a fourni des chirurgies et des traitements gratuits à 100 patients pauvres atteints de cataracte au Sri Lanka. Depuis son lancement au cours de la dernière décennie, ce programme caritatif transnational a apporté lumière et joie à près de 10 000 patients au Népal, au Laos, au Cambodge et dans d'autres pays.

Le forum de trois jours comprendra un sous-forum sur l'éducation et un sous-forum pour les jeunes.

