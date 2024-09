L'économie circulaire : une solution gagnante selon un nouveau rapport de RECYC-QUÉBEC et Circle Economy

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - RECYC-QUÉBEC et Circle Economy, organisme dédié à la promotion mondiale de l'économie circulaire, ont identifié six scénarios afin d'améliorer des aspects névralgiques de l'environnement grâce au concept d'économie circulaire.

Rapport L’économie circulaire : un outil pour respecter les limites planétaires : (Groupe CNW/Société québécoise de récupération et de recyclage)

L'étude menée conjointement par les deux organisations met en lumière la façon dont l'économie circulaire peut devenir un outil permettant de contribuer à respecter les limites planétaires à l'échelle de la province. Chaque année, nous utilisons de plus en plus rapidement les ressources, ayant pour effet de mettre sous pression les écosystèmes qui les fournissent. C'est pourquoi nos expertes et experts se sont penchés sur les moyens d'optimiser leur utilisation afin de repousser les conséquences des limites planétaires, des seuils écologiques critiques que l'humanité ne doit pas dépasser pour éviter des perturbations environnementales irréversibles et préserver la stabilité de la Terre.

Au Québec, 96,5 % des produits et biens sont consommés de façon linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait, on consomme et on jette, plutôt que de façon circulaire, c'est-à-dire en boucle, en utilisant moins de ressources et en optimisant l'usage de celles qui circulent déjà dans nos sociétés à toutes les étapes de leur cycle de vie. Les résultats de la toute dernière étude initiée par RECYC-QUÉBEC et produite en collaboration avec Circle Economy démontrent que six scénarios de circularité possibles peuvent nous aider collectivement à réduire la pression que nous exerçons sur la planète à l'échelle du Québec.

Les scénarios de circularité sont :

Intégrer la circularité dans nos immeubles ;

Prioriser l'achat responsable ;

Encourager l'agriculture durable et circulaire ;

Intégrer la circularité dans les processus d'approvisionnement publics ou gouvernementaux ;

Fabriquer de façon circulaire ;

Transformer notre mobilité.

Le rapport identifie comment l'économie circulaire peut inverser la tendance et dans certains cas, nous ramener à un espace de développement sûr et juste. Les améliorations les plus importantes seraient apportées aux impacts qui dépassent les limites sécuritaires. Appliquer les six scénarios de circularité, qui comprennent chacun une série d'actions, permettrait ainsi de réduire considérablement le niveau de dépassement des limites associées aux changements climatiques et aux déséquilibres des écosystèmes marins à l'échelle du Québec.

De plus, alors que l'eau douce au Québec est souvent perçue à tort comme une ressource inépuisable, continuer de l'utiliser tel qu'on le fait implique un dépassement de 86 % des limites sécuritaire. Ces scénarios de circularité ont le pouvoir d'amener l'utilisation de l'eau potable, une ressource essentielle à la vie, à l'intérieur des limites sécuritaires.

Le Québec sur la bonne voie

À la lumière des résultats, RECYC-QUÉBEC propose des recommandations à chaque partie prenante (politique, recherche, industries, commerce, institutions) afin de nous permettre collectivement d'atteindre les cibles provinciales en matière de lutte aux changements climatiques, entre autres. Cette étude offre une opportunité unique aux acteurs de l'économie circulaire de mesurer l'impact de leurs actions et d'ajuster leurs stratégies. Elle souligne l'importance de l'évaluation continue et de l'adaptation pour progresser vers une économie circulaire.

La mise en place de la Feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024-2028 permettra d'accélérer la transition vers cette économie au Québec, en interpellant d'abord les ministères et organismes afin d'avoir une vision d'ensemble sur les priorités et mobiliser les leviers gouvernementaux. Entre-temps, plusieurs villes et régions du Québec procèdent déjà à l'intégration de l'économie circulaire comme une solution à plusieurs problématiques en mettant en place des feuilles de routes régionales ou municipales en la matière. RECYC-QUÉBEC est fière de soutenir ces initiatives notamment en offrant une trousse d'outils à la disposition des dirigeants municipaux et régionaux.

Avec la collaboration proactive entre les groupes d'intervenants jumelée à des changements systémiques qui s'étendent à l'ensemble du gouvernement, du secteur privé et des citoyens, cette économie a la possibilité de devenir la nouvelle réalité du Québec.

Citations

« L'économie circulaire est au cœur de la mission de RECYC-QUÉBEC. Nous la considérons comme un moyen incontournable de réduire notre consommation de ressources. Avec cette étude, c'est la première fois que nous saisissons pleinement ses bénéfices dans des sphères névralgiques de l'environnement ayant un impact majeur sur l'humanité et le vivant. Nous sommes fiers d'initier et de participer à la transition écologique qui s'opère au Québec. »

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale, RECYC-QUÉBEC

« Le Québec est bien placé pour relever le défi. Son réseau grandissant d'experts en économie circulaire, les initiatives locales qui se développent aux niveaux municipal et provincial, ainsi que ses vastes réserves naturelles, en font un incubateur parfait pour le changement. »

Marijana Novak, Directrice, Circularity Gap Solutions, Circle Economy

Faits saillants

Implanter les six scénarios de circularité à la société québécoise aurait l'effet suivant sur les limites planétaires : Changements climatiques : 1 041 % à 578 % au-dessus de la limite ; Déséquilibre des écosystèmes marins : 83 % au-dessus de la limite à 24 % au-dessus de la limite ; Utilisation de l'eau douce : 52 % au-dessus de la limite à 29 % sous la limite ; Changement d'utilisation des sols : 76 % sous la limite à 83 % sous la limite ; Déséquilibre de l'eau douce : de 63 % sous la limite à 81 % sous la limite ; Formation de particules nocives dans l'air : de 8 % sous la limite à 49 % sous la limite.

Notre économie consomme 271 millions de tonnes de ressources par année, soit 32 tonnes par habitant. Cette empreinte matérielle pourrait être réduite de près de la moitié, la ramenant à 16,6 tonnes de ressources par personne grâce aux six scénarios d'économie circulaire.

Le Québec a le potentiel de tripler son indice de circularité et le porter à 9,8 % en mettant de l'avant les six scénarios définis dans l'étude. L'indice de circularité du Québec avait été mis en lumière par RECYC-QUÉBEC et Circle Economy dans le Rapport sur l'indice de circularité de l'économie , en 2021.

, en 2021. RECYC-QUÉBEC prévoit publier une mise à jour du taux de circularité de la province en 2025.

Bien qu'il existe neuf limites planétaires, six ont été retenues et adaptées aux fins du présent rapport, appuyées par les meilleures études et données disponibles, compte tenu que certaines ne s'appliquent pas au contexte régional du Québec.

