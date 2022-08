BEIJING, 11 août 2022 /CNW/ - Environ 78,34 % des répondants de 22 pays pensent que l'économie chinoise est devenue le moteur économique mondial, selon une enquête conjointe réalisée par le groupe de réflexion de CGTN et l'institut sur l'opinion publique de Chine (Chinese Institute of Public Opinion) à l'université Renmin de Chine.

Dans le cadre de cette enquête, on a interrogé des répondants âgés en moyenne de 38,64 ans provenant de pays développés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, ainsi que des pays en développement comme le Brésil, l'Inde, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud.

Plus de la moitié des répondants ont fait des études supérieures. Un total de 54,71 % détiennent un baccalauréat ou un diplôme supérieur, dont 15,22 % sont titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat.

Le moteur économique mondial

L'enquête a montré que 91,46 % des répondants d'Afrique disent beaucoup de bien des réalisations économiques de la Chine, estimant que ce pays est devenu le moteur économique mondial. Les répondants d'Europe suivent de près, avec 81,6 %. Les répondants d'Amérique du Nord, quant à eux, se classent au troisième rang avec 78,09 %.

L'enquête montre également que 84,13 % des répondants des pays de la Belt and Road Initiative ont une haute opinion des réalisations économiques de la Chine. Par ailleurs, 84,02 % des répondants des pays en développement font confiance à l'économie chinoise.

Pour ce qui est des attentes futures, 76,23 % des répondants s'attendent à ce que la Chine joue un rôle crucial dans la promotion du développement économique mondial.

Le futur ordre mondial

Seulement 6,31 % des répondants à l'enquête croient que le monde sera unipolaire à l'avenir et dominé par les États-Unis, tandis que 34,55 %, le groupe le plus important, pensent qu'un monde multipolaire est la perspective la plus probable.

Environ 56 % des économies développées et émergentes affirment que la véritable raison pour laquelle les politiciens occidentaux font la promotion de la « menace chinoise » est due à leur « stress et anxiété » face à la montée de la Chine.

Le concept chinois d'une « communauté avec un avenir commun », qui met l'accent sur l'humanité dans son ensemble et qui cherche une nouvelle voie pour éviter la confrontation, est soutenu par 61,29 % des répondants.

Le développement technologique rapide de la Chine

En ce qui concerne le développement technologique rapide de la Chine, les répondants sont particulièrement impressionnés par le développement de la technologie 5G, l'intelligence artificielle et la ligne ferroviaire à grande vitesse.

En Afrique, 73,87 % des répondants sont très impressionnés par la technologie 5G de la Chine, et 55,28 % des répondants font l'éloge de la liaison ferroviaire à grande vitesse du pays. En Europe, 52,77 % des répondants sont impressionnés par les progrès du pays en matière d'intelligence artificielle.

Amélioration de la qualité de vie des Chinois

Le produit intérieur brut par habitant de la Chine est passé de 6 100 $ à plus de 12 000 $ au cours des dix dernières années, ce qui est remarquable selon 76,65 % des répondants. Dans l'enquête, plus de 70 % des répondants des cinq continents pensent que la Chine s'enrichit.

Près de 100 millions de personnes pauvres en milieu rural en Chine ont été sorties de la pauvreté au cours de la dernière décennie, et la grande majorité des répondants croient que les deux principales raisons sont que l'économie chinoise maintient une croissance rapide et que les dirigeants chinois sont déterminés à atteindre leurs objectifs.

Selon l'enquête, une majorité approuve l'approche de la Chine en matière de droits de la personne, et 57,36 % des personnes interrogées sont d'accord avec la déclaration « La Chine traite toujours les droits de la personne de façon réaliste et pratique ».

