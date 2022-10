La FCEI lance un nouveau rapport trimestriel avec des prévisions économiques à court terme, la mise à jour de sa série sur les postes vacants et un regard sur la situation financière des PME

MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Le PIB total n'a augmenté que de 0,3 % au T3 2022 en raison d'une baisse de confiance chez les propriétaires de PME. Un certain regain d'optimisme est toutefois prévu au T4 (+1,9 %). Les ventes au détail ont également baissé au T3 2022, suivant un rythme de croissance de -0,6 %. La situation devrait s'améliorer légèrement au T4, mais la croissance reste sous la moyenne et est probablement négative en termes réels.

Ces principaux résultats proviennent de Perspectives trimestrielles des PME, la nouvelle publication économique de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). En association avec la firme de consultation AppEco, la FCEI a élaboré des prévisions économiques à court terme pour certains indicateurs macroéconomiques clés. L'exercice exploite la grande rapidité de diffusion des résultats du sondage Les perspectives de votre entreprise de la FCEI, qui sert par ailleurs à préparer chaque mois son Baromètre des affairesMD. Le rapport Perspectives trimestrielles des PME présente également les plus récentes estimations de la FCEI sur les postes vacants dans le secteur privé, ainsi qu'une section Le point qui traite chaque trimestre d'un sujet particulier. L'édition actuelle est axée sur les coûts d'emprunt et les dettes des PME.

« La FCEI fournit à présent des données clés en temps réel sur l'état de l'économie canadienne du point de vue des PME, en plus de prévisions à court terme. Notre nouvelle publication devrait être utile aux décideurs politiques et institutions financières au moment de prendre des décisions qui ont une incidence sur les PME », déclare Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Les taux de postes vacants restent élevés, malgré une baisse amorcée au 3e trimestre

Le secteur privé continue d'enregistrer un taux de postes vacants élevé (4,9 %) au T3 2022, plus de 660 000 postes n'ayant pas été comblés depuis au moins quatre mois.

« Après avoir atteint de nouveaux sommets au cours des trimestres précédents, les taux de postes vacants ont accusé une légère baisse au T3, mais demeurent robustes. On relève les taux les plus forts au Québec, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. C'est la première fois depuis de nombreux trimestres qu'on observe un fléchissement. En fait, plusieurs autres indicateurs montrent que le marché de l'emploi demeure très serré. Il est donc trop tôt pour conclure que nous sommes tirés d'affaire », précise Laure-Anna Bomal, analyste de la recherche à la FCEI.

Beaucoup de PME sont dans une situation financière précaire : 4 sur 10 n'ont toujours pas commencé à rembourser leurs dettes pandémiques

Pour survivre à la pandémie, 65 % des PME ont eu recours à des prêts du gouvernement fédéral, 24 % se sont servies d'une carte de crédit, et 23 % ont utilisé une marge de crédit. En moyenne, 40 % des PME n'ont toujours pas remboursé leurs dettes liées à la pandémie. Par ailleurs, 55 % des PME indiquent que leur situation financière, incluant la gestion de leurs dettes pandémiques, continue de poser des défis significatifs.

« La reprise n'est toujours pas gagnée pour beaucoup trop de PME. Nous espérons que des publications telles que Perspectives trimestrielles des PME permettront de faire comprendre la réalité actuelle des propriétaires de PME du Canada. La FCEI continuera pour sa part à lutter pour des mesures gouvernementales qui vont contribuer à améliorer le climat des affaires », conclut M. Gaudreault.

