SHANGHAI, 24 février 2025 /CNW/ -- L'École Internationale Concordia de Shanghai a reçu le prix International School 2025 pour son entreprise sociale dirigée par des étudiants, Xiaohusai, qui a permis de changer les choses dans le sud-ouest de la province du Yunnan, en Chine. L'école est l'une des 14 lauréates du prix cette année, sur près de 200 candidatures dans le monde.

Organisés par ISC Research, les International School Awards célèbrent des initiatives stratégiques dans des écoles internationales qui mettent en valeur l'apprentissage, l'innovation et la participation communautaire. Ces initiatives sont enracinées dans des piliers centraux qui soutiennent la compréhension interculturelle, la diversité, l'équité, l'inclusion et la justice, ainsi qu'un ou plusieurs des ODD des Nations Unies (Objectifs de développement durable des Nations Unies).

Xiaohusai est un excellent exemple des résultats d'apprentissage en matière de services de Concordia. Nommée en l'honneur du petit village du Yunnan rural, l'entreprise sociale a été fondée et est dirigée par un groupe d'étudiants de Concordia depuis 2016. En partenariat avec une entreprise locale de Shanghai, elle achète du thé biologique des agriculteurs du Yunnan à des prix équitables sur le marché, l'emballe et le vend. L'objectif est de garantir aux agriculteurs locaux un paiement équitable pour leur thé, ce qui leur permet de mieux soutenir l'éducation de leurs enfants et d'améliorer la vie dans le village.

Depuis sa conception, Xiaohusai a eu une incidence sur environ 1 000 personnes du village et a soutenu directement six familles grâce à des bourses d'études, en particulier pour l'éducation des filles de la région.

« En achetant directement du thé des agriculteurs, nous veillons à ce que leurs fournisseurs reçoivent des salaires supérieurs à ceux du marché et soient à l'abri de l'exploitation des intermédiaires traditionnels. L'approche du commerce direct est l'aspect à court terme, tandis que la composante à long terme est l'impact de l'éducation », a déclaré l'équipe de Xiaohusai. En 2022, Xiaohusai a même ramené au pays le prix Excellent Charity Organization Nominee Prize des Pramerica Fosun Spirit of Community Awards.

Chaque année, de nouveaux visages de l'école de Concordia se joignent à l'équipe de Xiaohusai, et l'organisation dirigée par des élèves obtient du soutien à l'école pour raconter l'histoire du village de Xiaohusai à la communauté. Le fait de pouvoir collaborer avec l'école permet à l'équipe de faire croître l'initiative de service de Concordia et de laisser un héritage pour les années à venir.

Chaque été, l'équipe visite le village pour en évaluer l'impact, discuter avec les villageois, les aider à choisir et à rôtir du thé et à déterminer les nouveaux projets d'infrastructure et les domaines où ils sont nécessaires. Les étudiants ont l'occasion de s'exercer à diriger une véritable entreprise, d'acquérir des compétences en leadership, en gestion, en marketing, en communication, en conception de produits, en économie et en gestion financière, en comptabilité, en vente, en éthique des affaires et dans tout rôle qu'ils peuvent jouer au sein de l'équipe.

Depuis sa fondation en 1998, Concordia Shanghai cherche des moyens d'offrir du soutien ou de sensibiliser la population aux enjeux locaux ou mondiaux en mobilisant les étudiants et la collectivité dans son ensemble pour qu'ils offrent un service significatif. Qu'il s'agisse de recueillir des fonds pour des sacs-cadeaux pour des enfants migrants à Shanghai ou de contribuer à la construction de laboratoires informatiques dans les écoles népalaises, le service a été au cœur de la mission de Concordia, reflétant son dévouement à former des personnes bien équilibrées qui dirigent avec compassion et détermination.

L'École Internationale Concordia de Shanghai est une école internationale de premier plan, réputée pour ses programmes académiques rigoureux, son approche éducative complète et son esprit communautaire dynamique. Soucieuse de leur assurer un avenir brillant, l'école offre aux élèves un large éventail d'opportunités de développement académique, social et personnel, les préparant ainsi à s'épanouir dans un monde en constante évolution.

