Ce centre ultramoderne transformera la vie des élèves grâce aux arts, à l'athlétisme et au bien-être.

SHANGHAI, 14 juin 2025 /CNW/ - L'École Internationale Concordia de Shanghai est sur le point de lancer un important réaménagement du Rittmann Center. Cet établissement emblématique sera transformé en un centre polyvalent moderne de 13 710 mètres carrés conçu pour favoriser l'excellence des élèves dans les domaines de l'enseignement, des arts, de l'athlétisme et du bien-être.

L'École Internationale Concordia de Shanghai lance les travaux de réaménagement du Rittmann Center.

L'établissement, qui porte le nom de l'ancien directeur de l'école, le Dr David Rittmann, a été achevé dans un premier temps en décembre 2007, avec pour mission d'améliorer l'enseignement des arts créatifs dispensé par l'école.

Plus de cinq fois plus grand que le bâtiment actuel, le nouveau Rittmann Center représente l'un des investissements les plus importants de l'histoire de l'école. Conçu pour servir les élèves de toutes les divisions, il incarne l'engagement de Concordia envers l'innovation, le développement durable et l'éducation globale.

Le nouveau centre abritera :

Une piscine de compétition de 25 mètres à huit voies avec 240 places assises

Un théâtre de qualité professionnelle offrant plus de 500 places assises - une amélioration majeure par rapport aux 330 places actuelles

Des salles de musique spécialement conçues pour l'orchestre, la chorale et les cordes

Six salles de répétition dédiées, trois salles polyvalentes et un studio d'art dramatique de 170 m²

Quatre vastes studios d'art inondés de lumière naturelle et conçus pour l'exploration créative

Deux étages souterrains et quatre en surface, maximisant l'espace tout en maintenant une empreinte compacte sur le campus

Un toit vert et une infrastructure construite pour répondre aux normes de certification LEED II, pérennisant l'accent mis par l'école sur le développement durable.

Les architectes d'Ennead ont travaillé en étroite collaboration avec l'école pour concevoir un bâtiment non seulement fonctionnel, mais aussi inspirant, intégrant des traitements acoustiques avancés, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation économes en énergie, ainsi que des principes de conception centrés sur l'élève pour favoriser l'apprentissage et les spectacles du XXIe siècle.

« Le Rittmann Center est depuis longtemps un espace où les élèves brillent », a déclaré Eric Semler, directeur de l'école. « Cette nouvelle installation permettra d'aller encore plus loin, en donnant aux élèves les moyens d'explorer leurs passions, de prendre confiance en eux et de s'épanouir au sein d'une communauté qui célèbre leurs talents. »

Les travaux de construction débuteront après la fin de l'année scolaire 2024-2025 et devraient être achevés en juillet 2027. Pour réduire au minimum les perturbations de l'apprentissage, l'école a mis en place :

Un calendrier de construction par étapes lié aux congés scolaires

Des écrans acoustiques, des amortisseurs de vibrations et des systèmes de dépoussiérage

Des systèmes de circulation dédiés pour éviter les zones de circulation des élèves

« C'est plus qu'un projet de construction : c'est un investissement dans l'avenir de nos élèves. Il est question de créer un environnement où les générations futures peuvent apprendre, se produire et s'épanouir », a ajouté M. Semler.

À propos de l'École Internationale Concordia de Shanghai

Fondée en 1998, l'École Internationale Concordia de Shanghai est une école de jour mixte qui propose une éducation de style américain aux élèves de la maternelle au lycée. Situés à Jinqiao, une communauté internationale de la nouvelle zone de Pudong à Shanghai, nous sommes déterminés à cultiver les dons uniques de nos élèves dans tous les domaines qui les passionnent. Notre approche consiste à accompagner chaque élève dans son développement personnel et scolaire, en proposant des programmes scolaires innovants, des activités extrascolaires enrichissantes et en leur inculquant des valeurs et un caractère forts.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2709800/Concordia_Shanghai_Breaks_Ground_on_Visionary_New_Rittmann_Center.jpg

SOURCE Concordia International School Shanghai

PERSONNE-RESSOURCE : Brandon Fisher, [email protected], 021-5899 0380 ext. 5004, www.concordiashanghai.org; Joan Wu [email protected], 021-5899 0380 ext. 5008, www.concordiashanghai.org