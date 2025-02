SHANGHAI, 10 février 2025 /CNW/ - L'École Internationale Concordia de Shanghai s'est vu décerner le titre prestigieux d'établissement d'enseignement des STIM d'excellence 2024-2025 de l'ITEEA. Elle est la seule école de la maternelle à la 12e année en Asie à obtenir cette distinction. Parrainée par Siemens et reconnue par l'International Technology and Engineering Educators Association (ITEEA), cette distinction souligne l'engagement de l'école à dispenser une expérience exceptionnelle en matière d'éducation intégrée aux STIM.

Le programme de reconnaissance des établissements d'enseignements des STIM d'excellence de l'ITEEA récompense les écoles qui excellent dans la promotion de l'ingénierie et de la culture technologique auprès de leurs élèves. Ce prix récompense les éducateurs, les administrateurs et les acteurs qui ont un impact majeur grâce à des pratiques et des stratégies d'enseignement innovantes.

Fidèle à la philosophie selon laquelle chaque élève devrait être capable d'étudier les STIM, Concordia encourage la participation à des cours, des projets et des activités liés aux STIM à tous les niveaux de l'enseignement. Cela inclut des opportunités telles que la robotique VEX, les compétitions de drones et les projets de science citoyenne. Grâce à des expériences pratiques liées à la résolution de problèmes concrets, les étudiants brillent par leur passion et leur intérêt pour ces domaines. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, présentent les résultats de leurs recherches lors d'événements internationaux et accumulent les récompenses et les victoires, tout en établissant des bases solides pour leur future carrière.

L'école ne se contente pas de former de futurs innovateurs au sein du campus; elle étend également sa passion pour les STIM par le biais de projets de sensibilisation et d'apprentissage par le service. Il s'agit notamment de partager les connaissances en matière de STIM lors d'événements Maker Faire, d'enseigner la technologie des drones à des élèves défavorisés dans la Chine rurale et de mettre en place des laboratoires informatiques dans des écoles mal desservies au Népal.

Une autre particularité de la candidature de Concordia est la journée annuelle des carrières dans les écoles secondaires, qui permet aux élèves de découvrir leurs perspectives d'avenir. Cet événement majeur réunit d'éminents professionnels issus de divers secteurs d'activité, qui viennent partager leur parcours professionnel, leurs idées et leurs conseils, offrant ainsi une aide précieuse aux étudiants de Concordia.

Yujiro Fujiwara, coordonnateur des STIM et professeur de mathématiques au secondaire à Concordia, a déclaré à propos de cette distinction : « Ce processus nous a donné l'occasion de réfléchir à notre parcours, de célébrer nos réalisations et de trouver des moyens de continuer à nous améliorer. Nous sommes très reconnaissants à l'ITEEA et à Siemens de promouvoir l'excellence dans l'enseignement des STIM et de fournir une plateforme qui permet aux écoles comme la nôtre d'évaluer les programmes, de partager les meilleures pratiques et d'entrer en contact avec une communauté plus large qui s'efforce de s'améliorer en permanence. »

Dans le cadre de la remise de ce titre, Concordia sera mise à l'honneur lors de la conférence ITEEA 2025 à Saint-Louis, dans le Missouri. L'école recevra une bannière d'établissement d'enseignement des STIM d'excellence au cours de la session générale de clôture le samedi 5 avril 2025. L'événement constitue une plateforme permettant aux écoles reconnues d'entrer en contact avec leurs pairs et de partager leurs réussites en matière de promotion de l'enseignement des STIM.

L'engagement de Concordia à encourager la curiosité, l'innovation et la culture technologique reflète sa mission plus large, qui est d'assurer un avenir brillant. En créant des opportunités pour les étudiants de s'engager de manière significative dans les disciplines des STIM, Concordia leur donne les moyens de devenir des contributeurs réfléchis, compétents et inspirés de la communauté mondiale.

À propos de L'École Internationale Concordia de Shanghai

L'École Internationale Concordia de Shanghai est une école internationale de premier plan, réputée pour ses programmes académiques rigoureux, son approche éducative complète et son esprit communautaire dynamique. Soucieuse de leur assurer un avenir brillant, l'école offre aux élèves un large éventail d'opportunités de développement académique, social et personnel, les préparant ainsi à s'épanouir dans un monde en constante évolution.

