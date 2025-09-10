SHANGHAI, 11 septembre 2025 /CNW/ - L'École Internationale Concordia de Shanghai a célébré le lancement d'un audacieux réaménagement de son centre Rittmann, une pierre angulaire de la vie sur le campus et de l'engagement communautaire depuis près de deux décennies. Le projet représente un investissement dans l'avenir de l'éducation, combinant une conception de calibre mondial à la mission durable de Concordia de soutenir la croissance intellectuelle, créative et personnelle des élèves.

Le projet de réaménagement a été inauguré lors d'une cérémonie le 9 septembre, à laquelle ont assisté des dirigeants d'école, des membres de la communauté et d'éminents membres du gouvernement local de Shanghai, dont Zhang Difang, maire adjoint du district de la nouvelle région de Pudong; Zhou Aiqing, directeur adjoint du Comité administratif pilote de la zone de libre-échange de Jinqiao du Comité administratif de la zone pilote de libre-échange de Chine (Shanghai); Li Jialu, membre principal de niveau 1, Bureau des échanges internationaux, Commission municipale de Shanghai pour l'éducation; et Lv Cuihong, directeur du Center of International Exchange, Pudong New Area Education Bureau. Leur présence souligne l'importance du projet pour le milieu de l'éducation internationale de Shanghai et pour l'ensemble de la communauté du Pudong.

Une cérémonie symbolique a permis de faire le pont entre le passé et l'avenir. Des carreaux signés provenant des murs du centre Rittmann original et de la terre de la cérémonie d'inauguration des travaux ont été placés dans un coffret souvenir commémoratif pour veiller à ce que l'esprit du bâtiment original continue de vivre à travers la nouvelle conception. Après la cérémonie, les invités ont visité une exposition mettant en lumière l'histoire de 18 ans du centre Rittmann, son impact actuel et les plans qui transformeront son avenir.

Un investissement transformateur dans les élèves

Appuyé par un investissement de 275 millions de yuans, le nouveau centre Rittmann s'étendra sur 13 710 m2, soit cinq fois la taille de l'installation actuelle. Conçue par Ennead Architects, une entreprise de renom établie à New York, l'installation comprendra un théâtre de qualité professionnelle offrant plus de 500 places assises, une piscine de compétition de 25 mètres avec huit couloirs, des salles de musique et salles de théâtre spécialement conçues et de vastes studios d'art. Ensemble, ces espaces formeront un centre dynamique pour l'apprentissage, la performance et l'établissement de liens communautaires.

« Ce n'est pas seulement un investissement dans des installations. « Il s'agit d'un investissement dans nos élèves, dans leur apprentissage et dans les prochaines générations », a déclaré Eric Semler, directeur de l'École Internationale de Concordia à Shanghai. « Le nouveau centre Rittmann donnera à nos élèves les outils, l'inspiration et l'environnement nécessaires pour atteindre l'excellence dans les domaines de l'enseignement, des arts et de l'athlétisme. »

La conception comprend des traitements acoustiques avancés, des espaces d'apprentissage flexibles et des systèmes écoénergétiques, établissant une nouvelle référence pour les établissements d'enseignement durables et axés sur les élèves en Asie. Les travaux devraient être achevés en juillet 2027.

Un héritage durable

Le réaménagement rend hommage à l'héritage de David F. Rittmann, ancien directeur de l'école et leader visionnaire du domaine de l'enseignement. Grâce à sa conception de pointe et à son objectif durable, le nouveau centre Rittmann poursuivra son engagement à favoriser la créativité, l'esprit de communauté et les possibilités pour des générations d'élèves de Concordia.

À propos de Concordia Shanghai

Fondée en 1998, l'École Internationale Concordia de Shanghai est une école de jour mixte qui propose une éducation à l'américaine aux élèves, de la maternelle au secondaire. Situés à Jinqiao, une communauté internationale de la nouvelle zone de Pudong à Shanghai, Concordia est déterminée à cultiver les dons uniques des élèves dans tous les domaines qui les passionnent. L'approche de Concordia consiste à accompagner chaque élève dans son développement personnel et scolaire, en proposant des programmes scolaires innovants, des activités extrascolaires enrichissantes et en leur inculquant des valeurs et un caractère forts. L'école se consacre à aider chaque élève à bâtir un avenir brillant et prospère sous le signe de l'excellence personnelle.

À propos d'Ennead Architects

Ennead Architects est un cabinet de 160 personnes établi à New York, qui a des bureaux à Los Angeles et à Shanghai. Depuis plus de 60 ans, Ennead se spécialise dans la réalisation de projets du secteur public pour des institutions d'enseignement, scientifiques et culturelles. Son portefeuille couvre le plan directeur, les nouvelles constructions, la rénovation et le design intérieur des écoles de la maternelle à la fin du secondaire et des universités, des musées, des laboratoires et des centres d'arts de la scène. Chaque projet est adapté de façon unique à son contexte, à son programme et à ses objectifs. Son studio comprend des spécialistes en développement durable, en visualisation et en conception technique, appuyés par six centres axés sur des secteurs clés comme l'éducation, les arts culturels et de la scène, les laboratoires, les soins de santé, l'administration gouvernementale et les projets commerciaux.

