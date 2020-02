L'École de technologie supérieure remporte le prix Égalité Thérèse-Casgrain

Une distinction gouvernementale qui souligne des réalisations contribuant à l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec

MONTRÉAL, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) a remporté le 19 février le prix Égalité Thérèse-Casgrain, dans la catégorie Allié!

Créé en 2007, le prix Égalité est une distinction gouvernementale qui souligne des réalisations contribuant à l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. En 2015, pour souligner le 75e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes, le prix Égalité a été rebaptisé en l'honneur de Thérèse Casgrain, une pionnière de cette lutte au Québec dès les années 1920.

Une distinction stimulante

L'ÉTS est fière de cette distinction qui stimulera sans contredit sa communauté déjà engagée envers l'objectif qui vise à hausser la proportion de femmes en génie à 30 % d'ici 2030. Un objectif ambitieux lancé par Ingénieurs Canada auquel elle a adhéré avec conviction il y a quelques années en initiant des mesures concrètes, dont le lancement de la campagne Objectif Féminin pluriel.

Parmi ces mesures, mentionnons la création de bourses d'études destinées aux femmes entreprenant des études en génie; la mise sur pied du Bureau de prévention et de résolution du harcèlement (BPRH) qui a notamment à son actif la campagne #AvecRespect ainsi qu'un code de vie et une politique pour un milieu de travail, d'études et de vie respectueux et exempt de harcèlement; la mise en valeur des réalisations de nos professeures et chercheuses, étudiantes et diplômées; et la réalisation d'une murale honorant les étudiantes de l'ÉTS, pour n'en nommer que quelques-unes.

Ces actions se sont ajoutées à des activités destinées spécifiquement aux jeunes filles auxquelles participe activement l'ÉTS - par exemple Techno au féminin, Les filles et les sciences, Fan de sciences, Les Scientifines - ainsi qu'à un soutien important au regroupement étudiant Les INGénieuses.

Pour le gouvernement québécois qui décerne les prix Thérèse-Casgrain, l'objectif de ces derniers est non seulement d'inciter les filles et les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, professionnelles, sociales ou politiques, mais également à encourager les garçons et les hommes à agir comme alliés des femmes dans une quête commune de l'égalité de fait.

La catégorie Allié des prix Égalité était ouverte aux hommes, organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, entreprises privées, organismes du milieu de l'éducation, municipalités régionales de comté, ainsi qu'aux municipalités ou conseils de bande dont la mission n'est pas spécifiquement liée à la condition féminine.

Le prix décerné à l'ÉTS a été remis à l'Assemblée nationale par la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, en présence du directeur des affaires académiques Michel Huneault et de la directrice par intérim du Bureau des affaires professorales Liliana Guedez de l'ÉTS.

