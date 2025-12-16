L'École de Conduite Vision Reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la Catégorie Écoles de Conduite à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - École de Conduite Vision a été reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Écoles de Conduite à Trois-Rivières. Réputée pour ses méthodes novatrices et son engagement envers la réussite de ses élèves, l'école est devenue une référence incontournable pour ceux et celles qui souhaitent développer à la fois leurs compétences et leur confiance au volant.

ÉCOLE DE CONDUITE VISION (Groupe CNW/Consumer Choice Award)

Depuis plusieurs années, École de Conduite Vision aide les Québécois à atteindre l'indépendance et la sécurité sur la route. Grâce à des instructeurs passionnés et à un accompagnement personnalisé, l'école forme des conducteurs responsables, prêts à relever les défis de la vie quotidienne. Avec patience, expertise et méthodes modernes, ils transforment chaque leçon en une étape vers la liberté et la sécurité.

« À l'École de Conduite Vision, la conduite est plus qu'une compétence, c'est une liberté », explique leur équipe. « Être reconnue par le Prix Choix du Consommateur à Trois-Rivières reflète la confiance que la communauté nous accorde et nous motive à continuer d'élever nos standards en matière de formation. »

Une reconnaissance qui reflète la confiance de la communauté

Le Prix Choix du Consommateur repose sur une recherche indépendante menée auprès de consommateurs et d'entreprises de la région. Pour l'École de Conduite Vision, cette reconnaissance souligne sa réputation d'excellence et la confiance des familles trifluviennes qui les choisissent comme école de conduite privilégiée.

Poursuivre une tradition d'excellence

Alors que l'école célèbre sa reconnaissance au Prix Choix du Consommateur 2025, École de Conduite Vision demeure déterminée à former des conducteurs confiants et responsables. Forte de son expertise québécoise, de ses méthodes innovantes et de son engagement envers la réussite des élèves, l'école continue de tracer la voie vers un avenir d'indépendance et de possibilités sans limites.

À propos de l'École de Conduite Vision

Basée à Trois-Rivières, École de Conduite Vision offre une formation professionnelle axée sur la confiance, la responsabilité et la sécurité routière. Avec des instructeurs expérimentés et des méthodes novatrices, l'école accompagne chaque élève vers l'indépendance et la sérénité au volant. Pour plus d'informations, visitez www.ecoledeconduitevisioninc.com .

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur reconnaît et fait la promotion de l'excellence en affaires à travers l'Amérique du Nord. Grâce à un processus de sélection rigoureux, seules les entreprises les plus remarquables dans chaque catégorie reçoivent cette prestigieuse reconnaissance. Pour en savoir plus, visitez www.ccaward.com .

SOURCE Consumer Choice Award

Contact : Sumi Saleh, Responsible de la Communication, [email protected]