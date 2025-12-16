Cliniques Médicales Lacroix Reconnues par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans les Marchés du Grand Montréal, Gatineau, Québec Et Lévis

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Les Cliniques Médicales Lacroix sont reconnues par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Cliniques Médicales Privées dans le Grand Montréal, à Gatineau, Québec et Lévis. Cette distinction témoigne de leur leadership en matière de soins privés de qualité à l'échelle provinciale.

En tant que plus grand réseau de cliniques 100 % privées au Québec, Lacroix regroupe huit cliniques, deux blocs opératoires privés et un laboratoire privé, offrant une alternative accessible en milieux urbains et régionaux.

Les services médicaux incluent la médecine familiale, la médecine corporative, ainsi que des spécialités telles que la dermatologie, endocrinologie, gynécologie, neurochirurgie et orthopédie. Le réseau propose également des rendez-vous rapides, des consultations sans limite de temps, des options de télésanté, des services infirmiers et de dépistage, ainsi que des bilans de santé préventifs.

« Notre engagement a toujours été d'offrir des soins médicaux accessibles et de haute qualité, adaptés aux besoins de nos patients », explique l'équipe Lacroix. « Être reconnues par le Prix Choix du Consommateur témoigne de la confiance que nos patients nous accordent et nous motive à continuer de faire progresser les soins privés au Québec. »

Une reconnaissance reflet de la confiance des patients

Le Prix Choix du Consommateur repose uniquement sur des recherches indépendantes auprès des consommateurs et des entreprises locales. La distinction obtenue par Lacroix dans plusieurs régions confirme la confiance placée dans leur constance en termes de qualité de service.

Poursuivre le leadership en soins médicaux privés

Fortes de cette reconnaissance depuis 11 années, les Cliniques Médicales Lacroix demeurent engagées à élargir leur gamme de services tout en conservant leurs valeurs fondamentales : accessibilité, excellence professionnelle et soins personnalisés. Leur expansion continue vise à établir de nouveaux standards pour les soins privés au Québec.

À propos des Cliniques Médicales Lacroix

Les Cliniques Médicales Lacroix constituent le plus vaste réseau québécois de cliniques médicales privées, offrant une gamme complète de services via huit cliniques, deux blocs opératoires privés et un laboratoire dédié. Spécialisées en médecine familiale, de spécialité et corporative, les cliniques Lacroix offrent des soins rapides et centrés sur le patient à travers plusieurs grandes régions du Québec. Pour plus d'informations, visitez www.cliniquesmedicaleslacroix.com ou www.ccaward.com/fr/les-laur%C3%A9ats/ville-de-quebec-et-sa-grande-region/meilleur-clinique-medicale-privee/groupe-medical-lacroix/.

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur reconnaît et met en valeur les entreprises exceptionnelles en Amérique du Nord, grâce à des recherches indépendantes auprès des consommateurs. Seules les entreprises démontrant une excellence dans leur catégorie reçoivent cette prestigieuse distinction. Pour en savoir plus, visitez www.ccaward.com .

