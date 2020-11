L'École branchée sollicite les parents pour connaître leurs défis à l'ère de l'apprentissage à distance

Plusieurs parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) dans l'apprentissage à distance en ce moment, dans un contexte incertain et en constant changement. L'École branchée et ses partenaires souhaitent mieux connaître les sujets qui les préoccupent et les ressources dont ils ont besoin pour relever les défis actuels. Les parents sont invités à répondre à un court sondage d'ici le 11 novembre prochain: monurl.ca/parentssondage .

Comprendre les outils technologiques, communiquer avec les enseignants, accompagner mon enfant dans ses usages numériques, le guider dans ses apprentissages, maintenir la motivation et favoriser la persévérance scolaire, voilà autant de sujets qui sont en cours d'analyse par l'équipe du magazine École branchée. Afin de mieux soutenir et appuyer les parents dans leur rôle, les réponses obtenues au sondage pourront alimenter le contenu d'un prochain numéro du magazine.

« Au cours des derniers mois, l'enseignement à distance s'est déployé à vitesse grand V au Québec, et se poursuit pour un grand nombre d'élèves. De plus, les écrans n'ont jamais pris autant de place dans nos vies. Ce contexte peut certainement avoir bousculé les habitudes familiales et créé de nouveaux défis à relever dans le quotidien à la maison. Nous voulons nous assurer que notre prochain numéro spécial répondra le mieux possible aux besoins et aux attentes des parents », précise Martine Rioux, rédactrice en chef du magazine École branchée sur la famille. Ce numéro spécial sera disponible gratuitement en format numérique, en français et en anglais.

« Je suis heureux de travailler avec EPCA et École Branchée, deux partenaires privilégiés, pour la réalisation de ce projet visant à outiller les parents dans leurs activités numériques. Avec ce projet ainsi que la revue Action Parents, dont le thème est le virage numérique et qui sera disponible gratuitement le 4 novembre, la FCPQ continue d'accompagner les parents d'élèves dans leurs réalités! », se réjouit Kévin Roy, président de la FCPQ.

« Cette collaboration arrive juste à temps et nous sommes ravis de travailler sur ce projet avec nos partenaires pour le bénéfice de TOUS les parents », soutient Katherine Korakakis, présidente de EPCA.

Rappelons que la première édition du magazine École branchée sur la famille « Coéduquer à l'ère du numérique » a été publiée l'hiver dernier grâce au soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec. Il est toujours disponible gratuitement en format numérique sur le site: ecolebranchee.com/famille .

L'École branchée est un média à but non lucratif qui informe, forme et outille les intervenants du milieu scolaire afin de les aider à relever les défis de l'enseignement au 21e siècle. Ses principaux champs d'action se situent au niveau du développement professionnel, de la compétence numérique et de l'éducation aux médias. L'École branchée sur la famille est un projet conjoint mené avec des spécialistes en coaching familial, en soutien scolaire et en enseignement à la maison.

La Fédération des comités de parents du Québec regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des centres de services scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

L' English Parents' Committee Association est une coalition de comités de parents des commissions scolaires anglophones du Québec; elle représente plus de 100 000 élèves du secteur des jeunes anglophones. L'EPCA est une association sans but lucratif financée par le Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ).

