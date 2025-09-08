L'axe Berri-Lajeunesse-Saint-Denis du Réseau express vélo serait nommé en hommage à Robert Silverman

MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la conseillère associée à la mobilité et au Plan vélo, Marianne Giguère, sont fières d'annoncer leur volonté de nommer l'axe Berri-Lajeunesse-Saint-Denis du Réseau express vélo (REV) « piste Robert-Silverman ». Cette nouvelle dénomination d'une infrastructure emblématique du réseau cyclable de la métropole vise à reconnaître la contribution de Robert Silverman à l'évolution des politiques de mobilité durable à Montréal.

« C'est dans des circonstances extrêmement difficiles que nous nous sommes réunis aujourd'hui, alors qu'une cycliste est décédée hier, sur l'avenue du Parc, happée par un camionneur. Il s'agit d'un drame qui rappelle les mêmes circonstances dans lesquelles on a décidé de faire le REV sur Saint-Denis, à la suite du décès de Mathilde Blais. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille de la victime et à réitérer que personne ne devrait mourir de cette façon sur nos rues. Aujourd'hui, il est temps de nommer cet axe cyclable qui sauve des vies, tous les jours. Et le nom de Robert Silverman s'est imposé. Dès ses premières heures de militantisme, Robert Silverman a proposé une vision claire : qu'une réelle place soit faite pour ce mode de transport urbain dans la vie des Montréalaises et Montréalais. Aujourd'hui, la démocratisation du vélo en ville est l'un de ses legs les plus notables pour la métropole qui est souvent citée comme la meilleure ville cycliste en Amérique du Nord. Nous avons été inspirés par son mouvement et nous continuons de l'être. Ce réseau cyclable, j'en suis convaincue, va continuer de grandir, parce que les Montréalaises et les Montréalais le veulent et l'utilisent au quotidien pour se déplacer, s'entraîner ou se divertir. On ne reviendra pas en arrière », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Nous soulignons un héritage d'une considérable valeur pour Montréal. Avec la créativité et l'originalité qu'on lui connaissait, Robert Silverman a toujours été orienté vers les solutions en proposant le vélo comme réelle alternative à l'automobile. Il a impressionné par sa détermination et l'originalité de ses méthodes pour encourager la population montréalaise à adopter ce mode de transport qui contribue à réduire la pollution et le bruit en ville, et à rendre les citoyennes et citoyens plus actifs. Cette nouvelle dénomination permettrait d'inscrire une fois de plus ce pionnier dans notre mémoire collective », a soutenu Marianne Giguère, conseillère associée à la mobilité et Plan vélo au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Au nom des amis et de la famille de Robert Silverman, je tiens à remercier la Ville de Montréal de rendre hommage à "Bicycle Bob" pour sa contribution exceptionnelle qui a fait de Montréal une leader dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans le développement d'infrastructures cyclables », a déclaré Joanne Hooker, membre de la famille de M. Silverman.

Robert Silverman, militant cycliste de première heure

Robert Silverman a été l'un des premiers militants à promouvoir l'usage du vélo comme moyen de transport urbain à Montréal. En 1975, il a fondé le groupe Le Monde à Bicyclette, qui a milité pour l'intégration du vélo dans l'espace public à une époque où les infrastructures cyclables étaient quasi inexistantes. Sous sa direction, Le Monde à Bicyclette a formulé des revendications concrètes, telles que l'aménagement de pistes cyclables structurantes, l'accès au métro pour les cyclistes et la création d'un système de vélos en libre-service. M. Silverman est décédé en 2022, léguant un héritage fort de nombreuses avancées en matière de mobilité durable à Montréal.

Piste « Robert-Silverman » du REV

Reliant près de neuf kilomètres de pistes cyclables existantes entre la rue Berri et le boulevard Gouin, l'axe Berri-Lajeunesse-Saint-Denis du REV traverse les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-La Petite-Patrie, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et d'Ahuntsic-Cartierville. Cet axe névralgique a été jugé pertinent pour recevoir cette dénomination puisqu'il s'agit d'un des segments les plus visibles et structurants du réseau cyclable montréalais. À terme, il sera relié à l'axe Viger-Saint-Antoine-Saint-Jacques grâce à un prolongement entre les rues Cherrier et Saint-Antoine.

À noter que la nouvelle dénomination sera soumise pour approbation à l'assemblée du conseil municipal du mois de septembre.

