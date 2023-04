SHANGHAI, 28 avril 2023 /CNW/ - L'exposition internationale sur les appareils ménagers et électroniques de 2023, l'AWE2023, ouvre ses portes au Shanghai New International Expo Centre le 27 avril. Sous le thème « Smartize the Future » (rendre l'avenir intelligent), l'AWE2023 présente aux consommateurs du monde entier une vue panoramique de la vie dans un avenir intelligent grâce aux dernières innovations dans le domaine des appareils ménagers et des appareils électroniques grand public de plus de 1 000 exposants des quatre coins du globe.

AWE2023 (PRNewsfoto/AWE) Un aperçu des exposants (PRNewsfoto/AWE)

Couvrant une superficie de 150 000 m2, les 13 salles d'exposition de l'AWE2023 au Shanghai New International Expo Centre présentent des réalisations de pointe dans des domaines tels que les appareils ménagers, l'électronique grand public, la maison intelligente, la technologie intelligente, les produits numériques 3C, le divertissement intelligent, les appareils portables, la réalité virtuelle et augmentée, la conduite intelligente, la robotique, et plus encore.

Plus de 1 000 exposants participent à l'AWE2023, y compris des poids lourds internationaux des appareils ménagers et de l'électronique grand public comme Miele, Kuppersbusch, Bosch, Siemens, Fisher&Paykel, Panasonic, Samsung, Sony, Sharp, AEG, Gorenje, LIEBHERR, BERTAZZONI, SCHULTHESS, ASKO, Electrolux, Whirlpool, Hitachi, Laurastar, Philips, TEKA, Rinnai, NORITZ, Vaillant, Westinghouse, Kärcher, BISSELL, OSIM, LOCK&LOCK, Morphy Richards et ECOWATER. De grandes marques nationales d'appareils électroménagers y sont également présentes, comme Haier, Hisense, TCL, Casarte, Skyworth, Konka, Changhong, Gree, Aux, Fotile, Robam, Vatti, Vanward, Macro, HEGII, ARROW, Galanz, Joyoung, Supor, Lexy, Bear, Ecovacs, Tineco, Dreame, Roborock, Viomi, Meida, Golden Home, Marssenger, Sanfer, Airmate, ASD, Flyco, SID, Yueli, Laifen et Rotai. Il y a aussi des géants de la technologie et des licornes de l'IA comme Huawei, JD.com, iFLYTEK, Tuya, Aispeech, LME, Mlily, Imou et Realtek, ainsi que des fournisseurs de composants et de matériaux chefs de file tels que CSOT, Huayi, Jiaxipera, Donper, GMCC&Welling, Qianjiang, Embraco, Highly, Wanbao, Zanussi, 3M, SCHOTT, LEONHARD KURZ, Gree Industries et SERI. Les exposants de produits électroniques grand public se démarquent à l'AWE. La zone d'exposition dédiée aux produits électroniques grand public et aux technologies intelligentes, qui couvre trois salles, accueille des géants comme Samsung, Sony et Huawei. La zone réservée aux marques internationales continue de briller. Miele expose ses produits sur plus de 1 000 m2 tandis que Bertazzoni et TEKA font leurs débuts à l'AWE. ARROW se joint à l'exposition cette année après les débuts d'HEGII à la dernière édition de l'AWE, ce qui contribue à étendre l'écosystème de la maison intelligente.

Les visiteurs pourront de nouveau découvrir les derniers produits de Haier Smart Home dans quatre salles d'exposition intelligentes alimentées par le Smart Home Brain qui ciblent des scénarios personnalisés comme le divertissement, le bain et le sommeil. Huawei présente ses solutions complètes de maison intelligente à l'AWE pour la première fois. Un espace double de plus de 800 m2 offre une expérience immersive de la maison intelligente, de l'hôtel intelligent et d'autres scénarios d'espaces intelligents, où les utilisateurs peuvent vivre de nouvelles expériences en tout temps. Hisense met l'accent sur sa stratégie en matière d'écrans de grand format et montre constamment des percées, des nouvelles technologies d'affichage aux scènes de vie et aux scénarios intelligents, y compris les voyages, le bureau, les conférences et les soins médicaux. TCL démontre sa présence dans l'Internet des objets intelligent et ses expériences de vie intelligentes grâce à de nouveaux produits, notamment des appareils ménagers intelligents, des téléphones intelligents et des écrans à courbatures variables.

À l'AWE2023, les géants des écrans Samsung, Sony et Sharp rivalisent dans le domaine des téléviseurs 8K et les technologies d'affichage de pointe. Les nouveaux produits de réalité augmentée et de réalité virtuelle connaissent un grand succès à l'AWE, grâce aux lunettes de réalité augmentée de TCL Thunderbird et des machines de réalité virtuelle tout-en-un d'Hisense et de Skyworth, ouvrant la porte au métavers pour les consommateurs.

Les voyages sont un prolongement de la vie familiale. Le modèle avec conduite intelligente AITO M5, conçu conjointement par Huawei, le VUS HT-i de Skyworth et le GV60 de Samsung et de son partenaire GENESIS sont dévoilés à l'AWE, offrant aux utilisateurs une nouvelle perspective et une nouvelle expérience des déplacements intelligents.

Plusieurs activités et événements se déroulent en même temps que l'AWE, notamment le Sommet 2023 de l'AWE - Innovation for Real Change et le Sommet 2023 de l'AWE - Future Home 2035, la cérémonie de remise des prix de l'AWE, la China Household Electrical Appliance Industry Chain Conference, la China New Retail Conference 2023, GTIC 2023 | Global Technology Innovation Conference on AIoT and Smart Home et le China Vacuum Cleaning Appliance Industry Summit 2023.

La diffusion en direct est assurée en collaboration avec CCTV-2, qui enverra des animateurs célèbres sur place pour retransmettre en direct leur visite de l'AWE. Des influenceurs sur les médias sociaux et des chefs d'entreprise visiteront les lieux et feront une diffusion dans le cadre de la campagne Home Appliance Week du 1er mai à JD.com. #AWE Trendy Home Appliance sera présenté sur Douyin pour créer une expérience de magasinage panoramique en ligne et hors ligne.

À mesure que la Chine lève les mesures de contrôle de la COVID-19, le nombre de visiteurs étrangers à l'AWE augmente de façon exponentielle. Haier invite environ 300 clients de plus de 20 pays d'outre-mer à assister à l'innovante Haier Smart Home. AMK, l'association allemande du secteur des cuisines modernes, organise une délégation européenne pour visiter l'exposition et devrait revenir à l'AWE en 2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2064651/AWE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2064890/EXHIBITORS.jpg

