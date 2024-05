L'aventure polaire Artika de retour

QUÉBEC, le 14 mai 2024 /CNW/ - L'aventure polaire Artika est de retour à l'Aquarium du Québec, juste à temps pour la saison estivale. Dès le 18 mai, les visiteurs pourront à nouveau découvrir les beautés de l'Arctique, à travers notre projection immersive. Une nouvelle sculpture de glace fera aussi son apparition dans notre conteneur polaire.

Petits et grands pourront admirer sur grand écran les ours blancs, narvals, morses, bélugas, renards arctiques et tant d'autres espèces qui évoluent dans ce coin du globe. Les images captées en milieu naturel et projetées sur des murs de 3 mètres de hauteur illustrent bien la richesse et la fragilité de l'Arctique. Pour ajouter au réalisme, la sensation de froid est reproduite, même en été.

Nouvelle sculpture de glace

Pour cette édition 2.0, le sculpteur Nicolas Godon a créé un majestueux ours blanc de glace pour agrémenter notre conteneur polaire. Prendre des photos aux côtés du plus grand prédateur terrestre n'aura jamais été aussi facile! Une fresque aux couleurs de l'Arctique a aussi été ajoutée.

Zone polaire de détente

Encore cette année, de petits igloos pour amuser les tout-petits et une aire de détente pour casser la croûte ont été aménagés dans l'espace Artika.

Que ce soit pour admirer les espèces qui vivent en Arctique, pour prendre un selfie dans notre conteneur polaire ou pour profiter d'une brise de fraîcheur en pleine canicule, toutes les raisons sont bonnes pour venir voir Artika.

On vous attend… frissons garantis!

