Le salon CES, qui est la plateforme technologique la plus puissante au monde, accueille plus de 4 000 exposants du monde entier, leur permettant de partager leurs innovations et d'établir des partenariats dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la durabilité et d'autres secteurs qui répondent aux grands défis mondiaux. Jusqu'à 130 000 participants et représentants des médias découvriront ces entreprises. L'Eureka Park®, le berceau de la technologie révolutionnaire, accueillera un nombre record de jeunes entreprises démontrant que quiconque peut concrétiser une idée qui changera le monde.

La couverture médiatique des exposants du salon CES 2024 atteint déjà des sommets. Avant même l'ouverture du salon, les sujets les plus abordés étaient l'intelligence artificielle, le divertissement et le matériel de bureau, ainsi que les jeux vidéo et les sports électroniques. Les marques tirent parti de la portée du CES pour propulser leur notoriété. Ces entreprises présentent des avancées remarquables dans les domaines de la technologie d'affichage, de la domotique, de la technologie d'assistance, tout en dévoilant des partenariats surprenants et des solutions innovantes pour les entreprises.

« Au salon CES 2024, nous sommes ravis de réunir des exposants, des participants et des représentants des médias pour qu'ils présentent et imaginent la technologie de demain, ainsi que des innovations qui permettent de relever les plus grands défis d'aujourd'hui », a déclaré Gary Shapiro, président et chef de la direction de la Consumer Technology Association® (CTA). « Le CES est le lieu où les entreprises et les politiques convergent, et il n'y a rien de tel pour établir des connexions B2B et B2C. »

Des participants du monde entier se rendent au CES pour faire des affaires de manière efficace et découvrir les tendances à venir dans le domaine de la technologie. Lors de son discours sur l'état de l'industrie mardi matin, Gary Shapiro a célébré le 100e anniversaire de la CTA, qui possède et produit le CES, et a souligné l'importance de la technologie qui peut améliorer les capacités humaines pour régler des problèmes comme l'accès à un air pur et à une eau propre, à la nourriture, à la santé et à la technologie. Kinsey Fabrizio, vice-président principal du CES et de l'adhésion, s'est joint à M. Shapiro sur scène pour faire le point sur les tendances et les séances du salon.

Discours liminaires

Lundi soir, le président et chef de la direction de Siemens, Roland Busch, a communiqué la vision de l'entreprise pour un avenir non seulement innovateur, mais aussi durable. Mettant en valeur des partenariats avec AWS, Blendhub, Red Bull Racing, Sony et Unlimited Tomorrow, M. Busch a dévoilé des innovations qui combinent le monde réel et le monde numérique pour redéfinir la réalité. Siemens a annoncé des percées dans les domaines de l'IA et de l'ingénierie immersive afin de faciliter le développement du métavers industriel, et a montré comment ces technologies permettent aux innovateurs du monde entier de prospérer en utilisant sa plateforme d'entreprise numérique ouverte, Siemens Xcelerator.

Lors de la toute première conférence sur la beauté au CES, Nicolas Hieronimus, chef de la direction du Groupe L'Oréal, a dévoilé la technologie lauréate du prix de l'innovation du CES 2024, AirLight Pro, et a détaillé dans son discours les investissements stratégiques dans l'avenir de la beauté. Eva Longoria s'est jointe à Nicolas Hieronimus et à Barbara Lavernos, directrice générale adjointe - Recherche, Innovation et Technologie, pour parler du colorant capillaire Colorsonic de L'Oréal. AirLight Pro, conçu en partenariat avec Zuvi, apporte la preuve que la technologie peut répondre aux multiples besoins capillaires tout en réduisant l'impact environnemental. La technologie est conçue pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur, grâce au matériel, au micrologiciel et à l'application qui fonctionnent de façon transparente pour permettre à chaque utilisateur de personnaliser les paramètres en fonction de ses besoins individuels.

Journées réservées aux médias

Au cours des journées réservées aux médias du CES, qui se sont déroulées les 7 et 8 janvier à l'hotel Mandalay Bay, 23 conférences de presse de marques mondiales ont été organisées. Plus de 60 % de la couverture médiatique des deux jours précédant l'ouverture officielle du salon provenait de médias de l'extérieur des États-Unis. Il s'agissait notamment des marques suivantes : Abbott, Ambient Scientific, Bosch, Doosan, EssilorLuxottica, Harbor Lockers, Hyundai, Hisense, Indy Autonomous Challenge, Ink Invent, KIA, LG Electronics, Ottonomy, Panasonic, Samsung, SK Hynix, Sony, Swapery, TCL, Timekettle, UHD Alliance, Valeo et Volkswagen.

Produits d'avant-garde

L'événement « CES Unveiled Las Vegas », présentant en avant-première les produits lancés au salon CES 2024, a mis en vedette les technologies surprenantes de 180 entreprises telles que la chargeuse souterraine à zéro émission de Caterpillar, l'objet personnel connecté NOWATCH pour mieux prendre soin de sa santé, l'autocuiseur intelligent Sevvy et la voiture volante Aeroht de Xpeng. Parmi les autres produits d'avant-garde qui font beaucoup parler d'eux au salon CES, mentionnons les motos électriques TS Ultra de Verge Motorcycles qui « stimulent l'imagination visuelle », le jeu de réalité virtuelle Palmplug de Theraplay qui aide les victimes d'accidents cérébrovasculaires à se rééduquer et les lunettes de soleil à réalité augmentée Air 2 Ultra de XREAL.

« L'événement CES Unveiled Las Vegas est une excellente façon de donner le coup d'envoi du CES chaque année et d'obtenir un aperçu des nouvelles technologies au salon. L'IA est partout, dans des offres variées en matière d'accessibilité, de santé numérique, de technologie alimentaire, de mobilité et de domotique, et ce n'est pas une surprise! », a déclaré M. Fabrizio.

Tendances technologiques

Brian Comiskey, directeur des programmes thématiques de la CTA, et Jessica Boothe, directrice de la recherche à la CTA, ont présenté les principales tendances technologiques à surveiller en 2024. Les présentations de cette année ont montré comment l'IA, la durabilité et la conception technologique inclusive feront progresser les technologies de demain, comme la mobilité, la santé numérique, le contenu, le jeu vidéo et la technologie agroalimentaire. Ces tendances et l'évolution de l'industrie reposent sur la montée de la génération Z en tant que segment important et influent, en particulier dans les pays émergents où elle se connecte rapidement à Internet pour façonner les tendances mondiales. En retour, l'innovation à la fois chez le consommateur et dans l'entreprise évoluera vers un avenir plus intelligent, plus vert et plus inclusif.

Ailleurs au CES

En outre, avec plus de 250 séances de conférence et le Sommet sur les politiques d'innovation à l'intention des décideurs mondiaux, la CTA a lancé aujourd'hui la Consumer Technology Circularity Initiative (CTCI), une initiative novatrice et volontaire de l'industrie visant à réduire les déchets, à encourager une plus grande réutilisation, à améliorer le recyclage, à diminuer les incidences sur le climat et à réduire l'élimination des appareils électroniques grand public. Les partenaires fondateurs sont Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Samsung et Sony Electronics Inc.

Visitez le site CES.tech pour obtenir des mises à jour et des diffusions en direct du salon CES 2024. L'application CES contient tout ce dont vous avez besoin pour planifier cet événement et naviguer dans le CES. Téléchargez l'application en recherchant « CES 2024 » dans les magasins d'applications Android ou Apple. Visionnez les discours liminaires du CES, la série Great Minds et des émissions en direct ici et réécoutez du contenu à la demande ici.

