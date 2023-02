L'avenir de la cartographie des fronts de taille : Mine Vision Systems lance le système de cartographie FaceCapture™

Le système de cartographie FaceCapture™ fournit des informations exploitables en temps réel aux géologues qui prennent quotidiennement des décisions au sujet des fronts de taille, notamment en matière de production, d'efficacité, de sécurité des travailleurs et de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

PITTSBURGH, 16 février 2023 /CNW/ - Mine Vision Systems (MVS) a annoncé aujourd'hui le lancement du système de cartographie FaceCapture™ (FaceCapture) pour optimiser la prévisibilité des décisions relatives aux fronts de taille. FaceCapture fournit des données en temps réel d'un niveau de précision encore inégalé, tout en réduisant de plus de 80 % le temps passé par le géologue sur les lieux du front.

« Nos efforts déployés en matière d'ingénierie ont été ciblés sur la conception d'un système qui fournit l'information adéquate au moment opportun sans perturber les processus existants, a déclaré Scott Thayer, directeur de la stratégie de MVS. FaceCapture intègre des nuages de points 3D géoréférencés et des images à haute résolution converties en maillage 3D qui peuvent être importés dans des plans de mine au moyen de formats de fichiers courants dans l'industrie. Ces fichiers fournissent des renseignements en temps réel aux géologues pour les aider à prendre les décisions pour lesquelles ils ont été formés. »

« FaceCapture permet à nos clients de normaliser facilement le travail en fonction de données 3D en les adaptant aux flux de travail existants en matière d'arpentage, de géologie et de cartographie géotechnique à l'échelle de l'entreprise. Nous sommes reconnaissants de la collaboration que nous avons obtenue de la part d'un grand nombre de ces clients pour livrer ce produit transformationnel », a affirmé Mike Smocer, chef de la direction de MVS.

MVS présentera le système de cartographie FaceCapture™ au MINEXCHANGE 2023 SME Annual Conference, qui aura lieu à Denver, du 26 février au 1er mars (kiosque 1574).

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondée en 2015, MVS met l'accent sur l'intégration d'une technologie liée à la vision et des algorithmes logiciels au sein de l'industrie des ressources naturelles et minières. En tant que pionniers du domaine de la cartographie 3D des cavités souterraines, nous menons nos activités partout dans le monde entier pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation du secteur minier au moyen d'une collecte de données et de flux de travail inégalés.

