Le Canada est prêt à montrer au monde entier qu'il est le partenaire de choix pour la mise au point de solutions novatrices, vertes, numériques et résilientes

OTTAWA, ON, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Le Canada est honoré d'être le pays partenaire de la foire commerciale HANNOVER MESSE de 2025, le plus grand salon mondial des technologies industrielles et énergétiques, qui se tiendra à Hanovre, en Allemagne, du 31 mars au 4 avril 2025. Le Canada y mettra en valeur ses capacités de fabrication de pointe, sa main-d'œuvre hautement qualifiée, sa culture et ses écosystèmes d'innovation, tout en soulignant son engagement en matière de solutions durables et de croissance inclusive.

Au nom du Canada, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, est heureux de donner le coup d'envoi à la participation du Canada à titre de pays partenaire de la foire HANNOVER MESSE de 2025. En cette période où des difficultés se posent pour la fabrication de pointe à l'échelle mondiale en raison de conditions géoéconomiques changeantes, d'avancées rapides à l'égard de technologies transformatrices comme l'intelligence artificielle et des incidences des changements climatiques, le rôle du Canada à titre de pays partenaire revêt une importance encore plus grande. Le Canada démontrera son leadership dans la fabrication de pointe et établira des partenariats plus forts en matière d'innovation et de commerce avec des pays du monde entier.

Plus de 230 exposants et de 250 délégués du Canada sont attendus sur place, où ils présenteront leurs solutions technologiques industrielles et leur expertise, à même six pavillons axés sur l'innovation de pointe, l'automatisation et la robotique, les solutions numériques et l'intelligence artificielle, l'énergie de remplacement, les technologies de l'hydrogène ainsi que les occasions commerciales et les possibilités d'investissement. Le Canada sera représenté par bon nombre de ses entreprises, réseaux et organismes les plus novateurs qui se distinguent dans les domaines de la fabrication de pointe, des technologies numériques, de la recherche-développement, de la mobilité électrique et de l'énergie propre. Le plus grand organisme fédéral axé sur la recherche et les technologies du Canada, le Conseil national de recherches Canada, sera sur place pour présenter son expertise et ses capacités en matière d'énergie propre, de fabrication de pointe, de technologies numériques et d'intelligence artificielle.

L'entreprise canadienne Maple Advanced Robotics Inc. a remporté le très convoité prix en robotique de 2025 décerné dans le cadre de la foire HANNOVER MESSE. Ce prix récompense des entreprises pionnières dans les avancées de l'industrie grâce à leurs solutions de logistique et d'automatisation robotisées. La sélection est effectuée par un jury composé d'experts de haut niveau en robotique. La solution mise au point par l'entreprise, un système robotique autonome adaptable, sera en démonstration lors de la foire. Le système comporte une plateforme robotique ayant recours à l'intelligence artificielle qui facilite la programmation rapide sans codage.

Qui plus est, des chefs d'entreprise canadiens joueront un rôle actif dans la gamme d'événements stimulants qui auront lieu tout au long de la semaine durant laquelle se déroulera la foire. Mentionnons notamment un sommet d'affaires de haut niveau, une discussion sur les énergies renouvelables, des discussions de hauts dirigeants, le congrès FEMWORX, de même que bon nombre de discussions en groupe, de discours, d'exposés sur des écosystèmes et de lancements de produit. Ces chefs d'entreprise feront valoir avec éloquence que l'avenir commence aujourd'hui et que le Canada trace la voie à suivre.

Citations

« Les entreprises canadiennes sont reconnues à l'échelle mondiale pour leur capacité à stimuler la croissance par l'innovation, et notre gouvernement est ravi de faire rayonner leurs talents à la foire HANNOVER MESSE de 2025. À titre de pays partenaire officiel de la foire, le Canada est prêt à mettre en relief les produits innovants de ses exposants dans un éventail de domaines comme l'intelligence artificielle appliquée, la fabrication de pointe, la robotique et les technologies propres. C'est le moment de briller sur la scène mondiale et d'établir des relations solides et durables avec d'autres intervenants de l'industrie à l'échelle de la planète. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le rôle du Canada à titre de pays partenaire de la foire HANNOVER MESSE de 2025 témoigne de sa relation commerciale solide et croissante avec l'Allemagne et le reste de l'Europe. Pour les entreprises canadiennes, il s'agit d'une excellente occasion d'entrer en contact avec des intervenants des marchés mondiaux, de mettre de l'avant leurs innovations technologiques et d'explorer de nouveaux débouchés d'exportation. En renforçant nos liens économiques avec l'Europe, nous réaffirmons le statut de partenaire de confiance du Canada relativement au commerce international, aux occasions de croissance et à la création de débouchés à l'échelle mondiale pour les exportateurs canadiens. »

- La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« La foire HANNOVER MESSE offre une tribune incomparable au secteur canadien de la fabrication de pointe pour montrer tout ce qu'il a à offrir au reste du monde, accéder à de nouveaux marchés et renforcer les partenariats commerciaux mondiaux. Le Canada sera au premier plan à la foire de cette année, et c'est avec fierté que NGen mène sa délégation commerciale à cet événement international de grande importance. »

- Le président-directeur général de Next Generation Manufacturing Canada (NGen), Jayson Myers

« Le choix du Canada à titre de pays partenaire de la foire HANNOVER MESSE de 2025 témoigne de la force de la relation unissant le Canada et l'Allemagne. Dans le cadre de la foire, le Canada aura l'occasion de souligner qu'il constitue un partenaire idéal, stable et fiable, pour le commerce, les investissements et la coopération scientifique. L'équipe du Service des délégués commerciaux en Allemagne aiguillera les entreprises canadiennes vers des occasions d'affaires concrètes, fera ressortir des possibilités de diversification des marchés, mettra en évidence que le Canada est une destination de choix pour les investissements directs étrangers et travaillera à l'établissement de partenariats dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation. »

- La chargée d'affaires a.i. à l'ambassade du Canada en Allemagne, Evelyne Coulombe

Faits en bref

La foire commerciale HANNOVER MESSE de 2025 se déroulera du 31 mars au 4 avril 2025, à Hanovre, en Allemagne.

MESSE de 2025 se déroulera du 31 mars au 4 avril 2025, à Hanovre, en Allemagne. La foire HANNOVER MESSE rassemble des représentants de plus de 150 pays. Elle offre une occasion unique de découvrir de nouvelles technologies industrielles et énergétiques et d'en apprendre davantage sur les plus récentes innovations et tendances dans le domaine de la fabrication de pointe.

MESSE rassemble des représentants de plus de 150 pays. Elle offre une occasion unique de découvrir de nouvelles technologies industrielles et énergétiques et d'en apprendre davantage sur les plus récentes innovations et tendances dans le domaine de la fabrication de pointe. La foire HANNOVER MESSE rassemble aussi des décideurs de gouvernements et d'entreprises de partout dans le monde, et sert de plateforme de discussion des tendances et de l'évolution industrielles. L'événement d'une semaine attire en moyenne quelque 6 000 exposants et plus de 200 000 participants.

MESSE rassemble aussi des décideurs de gouvernements et d'entreprises de partout dans le monde, et sert de plateforme de discussion des tendances et de l'évolution industrielles. L'événement d'une semaine attire en moyenne quelque 6 000 exposants et plus de 200 000 participants. À l'occasion de cet événement, tous les regards seront tournés vers le Canada, dont la réputation économique enviable se fonde sur un environnement commercial stable et prévisible, une main-d'œuvre hautement qualifiée et de solides assises en matière d'environnement, de principes sociaux et de gouvernance.

