L'investissement fédéral-provincial permettra d'offrir des services Internet haute vitesse à plus de 100 communautés et d'étendre la connectivité mobile à deux communautés des Premières Nations.

ARMSTRONG, BC, le 28 juill. 2025 /CNW/ - L'accès fiable et abordable à Internet haute vitesse est un service essentiel au Canada pour permettre à la population d'obtenir d'importantes ressources en ligne, de communiquer avec des amis et de la parenté. Il permet également de stimuler la croissance économique et l'innovation.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, a annoncé, de concert avec la ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Diana Gibson, l'octroi d'un financement fédéral-provincial de plus de 77 millions de dollars à 15 projets visant à brancher à Internet haute vitesse plus de 6 900 foyers dans des communautés rurales et éloignées de la Colombie-Britannique, dont plus de 1 200 foyers autochtones.

En plus de ces projets conjointement financés, le gouvernement du Canada investit 7 millions de dollars dans trois projets visant à brancher à Internet haute vitesse 727 foyers dans les communautés de Spallumcheen (Première Nation Splatsin) et de Hullcar, et à assurer une connectivité mobile sur plus de 120 kilomètres de routes.

Les bénéficiaires du financement pour ces projets sont CityWest Cable & Telephone Corp. et TELUS Communications inc.

Les engagements financiers combinés des gouvernements fédéral et provincial pris aujourd'hui s'inscrivent dans une entente existante entre les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. En mars 2022, les deux gouvernements ont annoncé un partenariat sans précédent en vue d'investir 830 millions de dollars pour la création du programme Connecting Communities BC en vue de brancher à Internet haute vitesse tous les autres foyers des communautés rurales, éloignées et autochtones de la province.

L'investissement du gouvernement du Canada est consenti par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme conçu pour que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Le programme prévoit aussi jusqu'à 50 millions de dollars en financement pour des projets de mobilité qui bénéficient principalement à des communautés autochtones.

Le gouvernement fédéral demeure en bonne voie d'atteindre l'objectif qu'il s'est donné de fournir à 98 % de la population canadienne un accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, et à l'ensemble de la population d'ici 2030. Par l'entremise de ces investissements, le gouvernement favorise la création de nouvelles possibilités dans des communautés rurales et éloignées, tout en veillant à ce que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, aient pleinement accès à des services Internet haute vitesse et de connectivité mobile fiables, qui leur permettront de participer à l'économie numérique et de bénéficier de tout ce que le Canada a à offrir.

Citations

« De nos jours, toutes les régions et es communautés de la Colombie-Britannique, qu'il s'agisse d'Echo Bay ou d'Ocean Falls, devraient avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. L'investissement que nous annonçons aujourd'hui représente un jalon important. Des investissements comme celui-ci ont des répercussions durables dans la vie des gens. Ils permettent de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux soins de santé et aux services d'apprentissage en ligne, et de maintenir la communication entre les gens et leurs proches. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

« L'annonce d'aujourd'hui vise à donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour prospérer à l'ère numérique, peu importe où ils vivent. La province est heureuse de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral pour fournir un accès à Internet haute vitesse aux familles, aux entreprises et aux communautés autochtones dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. »

- La ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Diana Gibson

« Le financement annoncé aujourd'hui nous permet de franchir une étape importante dans l'amélioration de la connectivité pour un plus grand nombre de communautés moins bien desservies de la province. Les projets visant à offrir la fibre jusqu'au domicile que mène CityWest permettront d'offrir à un plus grand nombre de Britanno-Colombiens des régions rurales, éloignées et autochtones une connectivité de même qualité que celle qui est offerte en ville, ce qui suscitera des possibilités tout aussi intéressantes qu'ailleurs. Nous tenons à remercier la province de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral pour leur vision et leur engagement à faire en sorte que ces communautés soient en mesure d'enfin mettre à profit tout ce que leur offre une pleine connectivité. »

- Le dirigeant principal de CityWest Cable & Telephone Corp., Stefan Woloszyn

« TELUS est fière d'être un partenaire de confiance des gouvernements fédéral et provincial pour la mise en œuvre de projets d'édification nationale, comme ce projet d'expansion de la large bande et des services sans fil, car cela nous permet de consolider notre engagement de longue date à effectuer des investissements qui renforcent les communautés. TELUS reste inébranlable dans son engagement à bâtir le Canada. Nous avons déjà investi plus de 276 milliards de dollars depuis l'an 2000 et nous prévoyons investir des milliards de dollars supplémentaires au cours des cinq prochaines années. Notre approche audacieuse et axée sur l'avenir continue de favoriser l'inclusion numérique et de créer des possibilités pour les Canadiens dans les collectivités de toutes tailles. »

- La chef des communications et de la marque de TELUS Communications inc., Jill Schnarr

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 95,8 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014. En Colombie-Britannique, près de 96 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 573 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Colombie-Britannique.

a investi plus de 573 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Colombie-Britannique. Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les personnes allochtones. Une meilleure connectivité se traduit par un plus grand éventail d'outils pour les victimes de violence, qui peuvent ainsi accéder à des ressources numériques essentielles et obtenir de l'aide en cas de besoin.

Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec des fournisseurs de services Internet (FSI) pour offrir des services Internet à prix réduit aux Canadiens admissibles par l'entremise de l'Initiative Familles branchées, à laquelle TELUS participe.

travaille en partenariat avec des fournisseurs de services Internet (FSI) pour offrir des services Internet à prix réduit aux Canadiens admissibles par l'entremise de l'Initiative Familles branchées, à laquelle TELUS participe. La Banque de l'infrastructure du Canada a alloué plus de 2 milliards de dollars à des projets de large bande dans l'ensemble du Canada , ce qui a permis d'étendre la connectivité à un rythme plus rapide et à plus grande échelle.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gouvernement du Canada, Connor Burton, Attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Gouvernement de la Colombie-Britannique, Relations avec les médias, Ministère des Services aux citoyens, 250-507-3418