L'Autorité sollicite des candidatures en vue de pourvoir cinq postes au sein du comité consultatif sur les produits d'investissement

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers sollicite des candidatures en vue de pourvoir cinq postes au sein de son comité consultatif sur les produits d'investissement (CCPI).

Mandat du CCPI

Le CCPI a notamment pour mandat d'échanger sur les questions ayant trait à l'encadrement efficient du développement, de la gestion et de la distribution des produits d'investissement et de fournir une perspective visant à améliorer l'élaboration et la mise en pratique du cadre réglementaire. Les produits d'investissement visés sont principalement les organismes de placement collectif, incluant les fonds négociés en Bourse, les fonds d'investissement à capital fixe et les fonds distincts individuels.

Composition du CCPI

Constitué et coordonné par l'Autorité, le CCPI est composé d'au plus quinze membres externes issus de divers secteurs et professions liés aux domaines concernés. Le CCPI regroupe ainsi des intervenants qui représentent des manufacturiers, des distributeurs de produits d'investissement (principalement les organismes de placement collectif, incluant les fonds négociés en Bourse, les fonds d'investissement à capital fixe et les fonds distincts individuels) ainsi que des représentants des intérêts des investisseurs et des personnes vulnérables. L'Autorité souhaite que les membres du CCPI reflètent les différents modèles d'affaires qui existent dans le secteur au Québec.

Le mandat des membres du CCPI est d'une durée d'au plus trois ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'Autorité. Les membres se rencontrent de trois à six fois par année et ne sont pas rémunérés pour leur participation.

L'Autorité recherche particulièrement des personnes issues de divers secteurs et professions liés au développement, à la gestion et à la distribution de produits d'investissement afin que la composition du CCPI soit représentative du secteur au Québec. Les personnes recherchées doivent témoigner d'un intérêt particulier eu égard à la défense et à la promotion des droits des investisseurs et des personnes vulnérables. Elles doivent également se distinguer par leur vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et leur grande connaissance de la réglementation applicable en matière de produits d'investissement.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature par écrit, en transmettant leur curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre mettant en relief leur domaine de spécialisation et leur expérience pertinente.

Les personnes intéressées à joindre le CCPI peuvent consulter l'appel de candidatures. La date limite pour poser sa candidature est le 20 décembre 2021.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

