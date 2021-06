MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») s'est jointe au Conseil d'identification et d'authentification numériques du Canada (CCIAN) afin de collaborer à la promotion et l'adoption de l'identité numérique, notamment au profit des consommateurs de produits et services financiers. En collaboration avec un réseau d'experts et d'organisations du secteur privé et public, l'Autorité sera aux premières loges pour prendre part à l'élaboration de normes dans le domaine de l'identité numérique, cette dernière étant une pièce importante de la transformation numérique de l'industrie financière au Québec.

Le CCIAN est une coalition à but non lucratif de dirigeants des secteurs public et privé déterminés à élaborer un cadre canadien pour l'identification et l'authentification numériques. Son objectif est de mettre en place un écosystème d'identité numérique robuste, sécurisé, interopérable, évolutif et inclusif pour tous.

« L'identification et l'authentification numériques s'inscrivent parfaitement dans le nouveau plan stratégique de l'Autorité et démontre à nouveau notre volonté de bien saisir les enjeux de cet écosystème en pleine évolution», a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Par sa participation active aux travaux du CCIAN, l'Autorité se positionne favorablement pour exercer un leadership de réflexion et d'action sur les enjeux actuels et émergents en identité numérique, en contribuant à l'élaboration de meilleures normes et principes en la matière », a ajouté celui-ci.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

