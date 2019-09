L'Autorité publie le sommaire annuel de ses activités de surveillance et de réglementation en matière de financement des sociétés

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers publie aujourd'hui le sommaire annuel des activités de surveillance et de réglementation de la Direction principale du financement des sociétés, qui détaille les principales activités menées par celle-ci au cours de l'année financière 2018-2019.

« Le renforcement de notre rôle de régulateur de proximité est l'un des piliers de notre Plan stratégique 2017-2020 », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Dans cette optique d'ouverture et de transparence, nous mettons à la disposition de l'industrie, pour une troisième année, un outil complet qui précise notamment nos attentes en matière d'information continue et fait le point sur nos travaux réglementaires. »

Après avoir brossé le portrait des sociétés et présenté les conclusions des examens de l'information continue, le sommaire dénombre les principales lacunes constatées par l'Autorité lors de ses activités de surveillance et fournit des exemples d'information corrigée. Comme par les années passées, le sommaire rend public quelques données clés en matière de représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction des sociétés québécoises, ce qui permet de suivre les progrès en la matière.

L'Autorité donne également un aperçu des initiatives réglementaires et des avis du personnel touchant le financement et les obligations d'information continue des sociétés qui entreront en vigueur prochainement ou qui sont au statut de projet. Enfin, dans une section portant sur l'innovation, l'Autorité présente les travaux qu'elle a consacrés à l'encadrement des plateformes de négociation de cryptoactifs et à la migration des systèmes électroniques nationaux SEDAR, SEDI et BDNI vers un système central.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

