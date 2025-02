TORONTO, le 6 févr. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l'ARSF) a pris des mesures d'application de la loi à l'encontre d'Hong Wei Liao (Mme Liao).

L'ARSF allègue que Mme Liao n'est plus apte à être titulaire d'un permis aux termes de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi ») et ses règlements. Mme Liao n'est pas de bonnes mœurs et de bonne réputation ni autrement apte à recevoir un permis. Elle s'est avérée incompétente ou peu fiable dans la conduite des activités d'agent d'assurance. Ces motifs justifient le refus de renouveler son permis en vertu des articles 4 et 8 du Règlement de l'Ontario 347/04, conformément à la Loi.

L'ARSF a l'intention de refuser le renouvellement du permis d'agent d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie de Mme Liao.

Mme Liao a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers au sujet de cet avis d'intention.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

Renseignments pour les médias :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers