L'Autorité obtient des ordonnances pour geler les actifs de Vincent Latreille, Trading Easy et al.

MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Le 3 mai 2024, à la suite d'une audition tenue sans la présence des intimés, le Tribunal administratif des marchés financiers (« TMF ») a rendu une décision dans laquelle il a prononcé des ordonnances de blocage et d'interdiction à l'encontre de Vincent Latreille et de Trading Easy, une entreprise faisant affaire à partir du site www.tradingeasy.tech.

Le TMF a également prononcé des ordonnances d'interdiction à l'égard de Keegan McDougall, Gabriel Martineau1, Samuel Dubois et Cristel Berthiaume, en plus de prononcer des ordonnances de blocage à l'encontre des mis en cause Guylain Latreille et Chantal Garneau2.

Selon l'enquête de l'Autorité, qui suit son cours, les intimés auraient sollicité des investissements sur les réseaux sociaux en faisant miroiter des rendements importants qui seraient générés par des transactions réalisées notamment sur des cryptoactifs, et ce, sans établir de prospectus soumis au visa de l'Autorité ni bénéficier d'une dispense pour le faire et sans être dûment inscrits auprès de l'Autorité pour ce faire.

Dans sa décision, le TMF réitère que la sollicitation effectuée par l'intermédiaire d'Internet et des réseaux sociaux permet de joindre rapidement un large public essentiellement constitué d'investisseurs non sophistiqués et vulnérables.

Selon les éléments présentés par l'Autorité au TMF, l'enquête dans cette affaire aurait permis de retracer à ce jour plus de 160 investisseurs potentiels qui auraient investi une somme estimée à plus de 1,4 million de dollars. De plus, le TMF souligne que l'analyse des mouvements de fonds démontre que les sommes n'auraient pas été investies conformément aux représentations des intimés et qu'une partie substantielle des fonds aurait été reçue dans les comptes de banque personnels de Vincent Latreille aux fins de dépenses personnelles.

Appel aux consommateurs

L'Autorité poursuit actuellement son enquête dans ce dossier. Si vous détenez de l'information pertinente sur cette affaire, vous pouvez contacter l'Autorité à [email protected].

Les intimés disposent d'un délai de 15 jours à partir de la décision pour déposer un avis de contestation au TMF.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

___________________________ 1 Ne pas confondre avec Gabriel Martineau (BDNI no 4382011) inscrit à titre de représentant-conseil (gestionnaire de portefeuille) auprès de iA Gestion mondiale d'actifs inc. 2 Ne pas confondre avec Chantal Garneau détentrice du certificat no 139632 en expertise en règlement de sinistres et exerçant ses activités auprès de Beneva inc. et de L'Unique assurances générales inc.

SOURCE Autorité des marchés financiers