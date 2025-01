MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») dévoile aujourd'hui la mise à jour de son cadre de surveillance des institutions financières et des agents d'évaluation du crédit.

Afin de s'adapter au rythme des changements auxquels doit faire face le secteur financier, l'Autorité a fait évoluer son approche de surveillance. Celle-ci se veut encore plus prospective et permettra à l'Autorité de continuer d'intervenir de façon proactive auprès des entités assujetties. En plus de favoriser la transparence dans les communications avec ces dernières, la nouvelle approche permet de donner de la prévisibilité aux institutions financières et aux agents d'évaluation du crédit.

« Les institutions évoluent dans un contexte d'incertitude inédit et la mise à niveau de notre cadre de surveillance se concentre sur la résilience des membres de l'industrie et la protection des consommateurs qui font affaire avec eux », a déclaré Patrick Déry, surintendant des institutions financières de l'Autorité. « Les ajustements apportés à nos pratiques nous permettront de coordonner plus efficacement nos efforts de surveillance en fonction de l'évolution marquée et rapide des risques. »

Les changements apportés auront également pour effet de :

Donner une grande prévisibilité aux institutions ainsi qu'une capacité de bien comprendre la façon dont l'Autorité s'acquitte de sa mission prudentielle;

Soutenir des discussions claires avec les conseils d'administration et les hauts dirigeants des institutions sur les points nécessitant des améliorations ou sur les enjeux émergents qui n'ont pas encore été pleinement intégrés aux pratiques en place;

Intégrer spécifiquement l'évaluation du risque de pratiques commerciales pour les clients afin de mieux faire ressortir l'impact pour ces derniers;

Mettre en place un profil de risque amélioré visant à évaluer la résilience des entités assujetties.

L'Autorité propose sur son site Web une vidéo d'information dans laquelle sont présentés les principaux changements apportés dans la nouvelle version du cadre de surveillance.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des Marchés financiers