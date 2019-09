L'Autorité lance sa programmation d'activités d'éducation financière pour l'automne et souligne la Semaine mondiale des investisseurs

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la troisième édition de la Semaine mondiale des investisseurs, l'Autorité des marchés financiers (l'Autorité) annonce sa programmation d'activités d'éducation financière pour la rentrée 2019.

La Semaine mondiale des investisseurs a été lancée en 2017 par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et vise à promouvoir l'éducation et la protection des investisseurs en soulignant les initiatives des régulateurs participants de plus de 80 juridictions à travers le monde (www.worldinvestorweek.org). La semaine se déroulera cette année du 30 septembre au 6 octobre.

« Cette semaine thématique consacrée à la promotion de l'éducation et de la protection des investisseurs est une occasion privilégiée pour l'Autorité et les autres régulateurs à travers le monde de rappeler l'importance de s'informer et d'acquérir les connaissances requises pour prendre des décisions éclairées en matière de finances personnelles et d'investissement », a affirmé Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité.

Initiatives de l'Autorité au programme de la Semaine mondiale des investisseurs et à l'automne

Le 1er octobre, l'Autorité lancera la quatrième édition du concours On parle argent dans ma classe!. Ce concours s'adresse aux enseignants du primaire, du secondaire, du collégial et de l'éducation aux adultes. Il a pour objectif de faire découvrir aux enseignants les nombreux outils et programmes d'éducation financière offerts par l'Autorité et ses partenaires. Grâce à la participation de centaines d'enseignants aux trois premières éditions du concours, près de 20 000 élèves ont participé à diverses activités d'éducation financière en classe. Pour l'édition 2019-2020, l'Autorité a comme objectif de maintenir la croissance de participation chez les enseignants et de permettre à plus de 12 000 jeunes d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences en finances personnelles.

L'Autorité poursuivra sa tournée des cégeps avec la conférence Finance : déjoue les pièges! aux cégeps de Matane et de Carleton-sur-Mer au cours de la Semaine mondiale des investisseurs. Cette conférence apprend aux étudiants à éviter les pièges en finances personnelles et les sensibilise à l'importance de se poser les bonnes questions, notamment avant d'investir ou de s'assurer. L'Autorité a déjà confirmé sa présence cet automne aux cégeps de l'Outaouais, de Saint-Félicien, de La Pocatière et de Drummondville. Elle a pour objectif d'être présente dans au moins 30 cégeps d'ici la fin de 2020.

L'Autorité offrira également un webinaire sur ses programmes et outils éducatifs aux représentants de l'industrie des produits et des services financiers. En informant les représentants sur ses outils destinés au grand public, l'Autorité souhaite qu'un plus grand nombre d'investisseurs y soient référés au moment le plus opportun pour acquérir de nouvelles connaissances. Selon les places disponibles, les intéressés peuvent s'inscrire à une première séance qui aura lieu le 4 octobre.

Toujours au cours de la Semaine mondiale des investisseurs, l'Autorité lancera un nouveau jeu-questionnaire sur l'investissement qui permettra aux participants de s'éduquer tout en mesurant leurs connaissances en investissement.

Enfin, l'Autorité ira à la rencontre des aînés cet automne et tout au long de l'année. Par exemple, elle sera présente au Salon FADOQ 50 ans + de Québec à la fin de septembre. La tenue de près d'une dizaine de conférences sur la prévention de la fraude est également confirmée dans quelques régions du Québec (notamment Chaudières-Appalaches, l'Estrie, Montréal et le Saguenay-Lac-Saint-Jean) ainsi que dans des résidences pour aînés principalement issus des communautés anglophones et culturelles situées dans la région métropolitaine de Montréal.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

