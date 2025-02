L'Autorité et la Clinique de cyber-criminologie de l'Université de Montréal annoncent un partenariat de soutien aux victimes de fraude financière

MONTRÉAL, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Face à la complexité grandissante des cas de fraude, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce aujourd'hui un partenariat avec la Clinique de cyber-criminologie de l'Université de Montréal (la « Clinique »).

Au courant de la dernière année, l'Autorité a reçu plus de 1300 communications de citoyens à propos de sites d'investissement frauduleux. Plusieurs de ces personnes avaient perdu toutes leurs économies. Alors que les fraudes se modernisent et se complexifient, il devient primordial de suivre l'évolution des stratagèmes et de guider les victimes, qui se trouvent souvent désemparées.

Grâce à ce partenariat, l'Autorité ajoute, à son éventail d'outils déjà offerts, une référence vers laquelle diriger les victimes de fraude financière. La Clinique, quant à elle, met sur pied une ligne téléphonique en plus d'étendre ses heures d'ouverture et d'agrandir son équipe. Le partenariat inclut aussi de la recherche universitaire qui orientera les efforts de sensibilisation de l'Autorité.

« En nous associant à la Clinique, nous voulons que les victimes de fraude financière puissent bénéficier, au besoin, d'un accompagnement personnalisé alors qu'elles traversent une période difficile. C'est donc en continuant à jouer notre rôle de première ligne que nous venons bonifier notre offre de service avec l'aide des professeurs en criminologie et des étudiants de la Clinique », souligne Kim Lachapelle, surintendante à l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière de l'Autorité.

« Ce partenariat avec l'Autorité nous permettra d'atteindre plusieurs objectifs, dont celui de jouer un rôle actif auprès des personnes victimes de fraude. Les membres de l'équipe seront aussi en mesure de recueillir des informations précieuses qui serviront de base à des travaux de recherche sur le sujet », explique le professeur de criminologie de l'Université de Montréal Benoit Dupont, qui est aussi le directeur de la Clinique. « L'accès direct que nous aurons auprès des personnes victimes de fraude nous permettra finalement de développer des outils de prévention et de sensibilisation qui serviront ensuite à la population en général, un exemple concret de ce qu'apporte la recherche universitaire pour le bien commun », conclut-il.

Ce partenariat marque également le début d'une phase de recherche pilotée par la Clinique et supervisée par l'Autorité. Les objectifs seront de mieux comprendre le comportement des investisseurs et de faire une vigie des stratagèmes émergents. Ces recherches pourraient ensuite orienter des efforts de sensibilisation.

Programme de partenariats stratégiques

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du Programme de partenariats stratégiques en éducation financière, sensibilisation et recherche de l'Autorité. L'objectif principal de ce programme est le soutien à des projets novateurs qui répondent à des enjeux liés à la mission de l'Autorité.

Mois de la prévention de la fraude

L'annonce de ce partenariat se fait en amont du Mois de la prévention de la fraude, souligné chaque année au mois de mars. Cette année, l'Autorité prévoit plusieurs initiatives pour sensibiliser et outiller les consommateurs aux fraudes ayant cours sur certains sites d'investissement.

