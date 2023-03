L'Autorité des marchés financiers renouvelle sa collaboration avec l'Observatoire du droit québécois des valeurs mobilières

MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est fière d'annoncer la signature d'une entente de partenariat stratégique avec l'Université de Montréal, afin de soutenir les activités de l'Observatoire du droit québécois des valeurs mobilières (l'« Observatoire »).

Dans le cadre de son Programme de partenariats stratégiques en éducation financière, sensibilisation et recherche, l'Autorité versera un montant total de 500 000 $ sur cinq ans, qui permettra de soutenir le groupe de chercheurs de l'Observatoire, formé d'étudiantes et d'étudiants aux études supérieures ainsi que d'une équipe de professeurs. Cette contribution permettra aussi la tenue de séminaires, de tables de discussion et de colloques offrant l'occasion aux intervenants du secteur financier d'échanger et de réfléchir sur l'évolution de l'encadrement réglementaire en valeurs mobilières.

« La formation de jeunes chercheurs et leurs réflexions sur les différents enjeux du secteur des valeurs mobilières sont des objectifs d'une grande importance pour le Québec », précise le président-directeur général de l'Autorité, Louis Morisset. « Ce partenariat avec l'Observatoire offrira notamment aux étudiants la possibilité d'approfondir leurs connaissances, mais aussi de développer une expertise recherchée dont bénéficiera plus tard le secteur financier québécois. »

Le président de l'Observatoire, Stéphane Rousseau, ajoute pour sa part qu'avec le soutien financier de l'Autorité, « l'Observatoire dispose des assises pour agir comme carrefour d'excellence pour la recherche et la formation de jeunes chercheurs sur les enjeux contemporains du secteur des valeurs mobilières et devient un interlocuteur de premier plan en matière d'encadrement des valeurs mobilières ».

Rappelons que l'Observatoire du droit québécois des valeurs mobilières a été créé en 2006 par le professeur Stéphane Rousseau de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Sa mission est de contribuer à l'avancement des connaissances en droit des valeurs mobilières, des produits et des marchés financiers par le développement d'un centre d'excellence au Québec.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

