L'Autorité annonce un partenariat stratégique avec Mila pour l'avancement de l'intelligence artificielle dans le secteur financier

MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») et Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, centre de recherche en apprentissage profond reconnu mondialement et fondé par le professeur renommé Yoshua Bengio, sont ravis d'annoncer une entente de partenariat stratégique d'une durée de trois ans. Cette collaboration pour l'avancement de l'intelligence artificielle (« IA ») dans le secteur financier engendrera des bénéfices significatifs pour tous les acteurs de ce secteur névralgique de l'économie du Québec.

L'Autorité s'intéresse à l'IA sous de multiples angles : les possibilités et les risques que cette technologie apporte au secteur financier, l'utilisation responsable qui doit en être faite par les participants du secteur et les occasions qu'elle offre en tant que levier de productivité et d'efficience pour ses propres activités. Ce partenariat permettra à l'Autorité d'être accompagnée par des experts de haut calibre en IA afin de mener à bien ses travaux de vigie sur l'intégration de l'IA dans les activités du secteur financier, et ce, en phase avec les meilleures pratiques.

Expertises complémentaires

L'Autorité, soucieuse de faire évoluer ses activités de surveillance et de protection des consommateurs, bénéficiera de l'expertise complémentaire de Mila sur plusieurs volets :

Un travail conjoint sur le développement et la recherche en IA et en apprentissage profond, dans le respect des principes éthiques et responsables;

Un accès direct à l'écosystème de Mila, dont plus de 1 400 chercheurs, étudiants et professeurs ainsi que de nombreux partenaires corporatifs et jeunes pousses technologiques;

Un accès aux locaux de Mila à Montréal, favorisant une synergie entre les besoins de l'organisation en matière d'IA et les recherches effectuées à Mila.

« Utilisée de manière consciencieuse, l'intelligence artificielle présente un énorme potentiel pour les organisations, les professionnels du secteur financier et la société au sens large », a mentionné Stéphane Létourneau, vice-président exécutif de Mila. « Mila est très heureux de collaborer avec l'Autorité pour mettre à profit l'IA pour répondre aux défis de la régulation des marchés financiers. Ce partenariat souligne l'engagement de Mila à mettre les technologies de pointe au service de l'intérêt public. »

Le partenariat démontre également le leadership de l'Autorité en ce qui a trait à l'innovation dans le secteur financier en intégrant l'IA dans un cadre responsable et éthique. Enfin, il est une marque de confiance envers une organisation montréalaise à portée mondiale dont l'importance de la mission et les valeurs ne sont plus à démontrer.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

À propos de Mila

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde, rassemblant plus de 1 200 chercheur•euse•s spécialisé•e•s dans le domaine de l'apprentissage automatique. Basé à Montréal et financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et le développement de l'IA au bénéfice de tous•tes. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

