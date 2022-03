En dépit des répercussions dévastatrices de la COVID-19 sur les activités de l'aéroport Toronto Pearson, notre engagement envers les collectivités environnantes demeure une priorité

TORONTO, le 21 mars 2022 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé un appel de propositions pour son Uplift Fund 2022, dans le cadre duquel elle s'engage à verser 350 000 $ à des organismes qui se consacrent à l'élimination des obstacles à l'emploi et à la création de possibilités pour les collectivités entourant Toronto Pearson. Les organismes intéressés peuvent présenter une demande de financement pouvant atteindre 75 000 $ pour des projets s'échelonnant sur une période d'un an.

Le Uplift Fund de la GTAA a permis de procéder à des investissements et d'établir des partenariats dans les programmes, la défense des intérêts et la recherche pour aider les résidents de la région à se doter de compétences et de réseaux, et à profiter des possibilités importantes depuis 2018. Le secteur de l'emploi dans les collectivités de la région environnante de Toronto Pearson a été durement touché par la COVID-19, offrir un soutien de cet ordre n'a donc jamais été aussi important.

« En tant qu'aéroport le plus achalandé au Canada, Toronto Pearson constitue une plaque tournante qui permet de relier des gens de partout, en plus d'ouvrir la voie à de nouvelles aventures. Nous faisons partie intégrante des collectivités que nous servons et nous sommes déterminés à aider nos voisins, a déclaré Robyn Connelly, directrice, Durabilité et incidence sociale, GTAA. Bien que la pandémie de COVID-19 ait eu des répercussions désastreuses sur nos activités, les conséquences de cette dernière ont tout simplement été dramatiques pour nos voisins. Notre Uplift Fund est l'une des nombreuses avenues qui s'offrent à nous pour continuer de lutter ensemble contre le sous-emploi et, ce faisant, de soutenir une solide reprise post-pandémie dans la région du Grand Toronto. »

Cet appel de propositions prendra fin le 20 avril 2022 à 17 h. Pour en savoir plus sur le Uplift Fund et l'appel de propositions de 2022, ainsi que sur la marche à suivre pour présenter une demande, veuillez consulter le site https://www.torontopearson.com/propellerproject .

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA)

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. Pendant cinq années consécutives, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, Toronto Pearson s'est également vu décerner par l'ACI son prix des meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord, deux années de suite, et il a été le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

