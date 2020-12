TORONTO, le 1er déc. 2020 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé un appel de propositions pour son Nest Fund de 2020, s'engageant à verser 300 000 $ à des organisations dirigées par des Noirs et des Autochtones pour les aider à autonomiser les groupes touchés et à éliminer les obstacles systémiques dans les communautés qui ceinturent l'aéroport Pearson de Toronto. Les organisations intéressées peuvent demander une subvention de financement unique pouvant atteindre 50 000 $ pour renforcer leur bande passante organisationnelle.

En juin 2020, la GTAA s'est jointe aux voix condamnant le racisme envers les Noirs, le racisme systémique, les inégalités et les injustices sous toutes leurs formes qui touchent les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), et s'est engagée à jouer un rôle plus actif dans la communauté. Pour donner suite à ses engagements, l'aéroport a signé l'engagement du PDG de l'Initiative BlackNorth en juillet 2020, de concert avec d'autres organisations de premier plan au Canada.

« Nous croyons que les aéroports devraient refléter véritablement la diversité et l'inclusion, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. Après tout, notre travail consiste à établir des liens entre les gens et les cultures du monde entier -- c'est l'essence même de ce que nous sommes à l'aéroport Pearson de Toronto. Cet appel de propositions est une étape mesurable vers la réalisation de notre aspiration, à savoir bâtir un avenir meilleur pour les personnes touchées par le racisme systémique. »

Le Nest Fund de la GTAA accorde un soutien aux programmes et aux organisations qui ont une incidence positive sur les collectivités qui ceinturent l'aéroport Pearson de Toronto. Le Nest Fund est un volet de financement du Propeller Project, le programme d'investissement communautaire de la GTAA. Cet appel de propositions cadre avec les principaux secteurs du fonds du Propeller Project, qui comprennent des partenariats avec des organisations qui s'attaquent au problème complexe du sous-emploi, un défi auquel font face de nombreuses communautés PANDC.

Cet appel de propositions prendra fin le 8 janvier 2020 à 17 h. Pour en savoir plus sur le Nest Fund et l'appel de propositions de 2020, et pour présenter une demande, veuillez consulter le site

https://www.torontopearson.com/fr/communaute/soutenir-communautes/propeller-project.



À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto. L'aéroport Pearson de Toronto a servi plus de 50 millions de passagers en 2019, ce qui en fait l'aéroport le plus achalandé du Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites de l'aéroport Pearson de Toronto : Twitter (anglais et français), Facebook et Instagram.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Bureau des médias de la GTAA, [email protected], 416 776-3709

Liens connexes

www.gtaa.com